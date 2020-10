Verst er følelsen av sminking

KOMMENTAR: Gallamiddag og ålreite hotellrom kan være greit for VM-gjestene. Men uten full åpenhet forsvinner tilliten.

VM-ledelsen her i Trondheim har fått kritikk de siste ukene. Politikerne fikk altfor kort tid til å sette seg inn i den 89 sider lange VM-kontrakten, avtalen mellom Trondheim kommune og det internasjonale skiforbundet (FIS).

Den samme kontrakten ble holdt skjult for omverdenen, et faktum kommunedirektør Morten Wolden måtte svare for. Wolden er blant dem som de siste årene har jobbet aller mest for å skaffe Trondheim VM.