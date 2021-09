Kun de aller største gjør dette

OM FOTBALL: Noen få mennesker i hele verden later til å være laget av noe helt annet enn alle andre. Cristiano Ronaldo (36) er et sånt menneske.

Så glad ble Cristiano Ronaldo etter å ha scoret to mål i comebacket.

11. sep. 2021 18:03 Sist oppdatert 13 minutter siden

Manchester United-Newcastle 4–1

Han er 36 år og 218 dager, men har fortsatt teften til å være der når han skal lage de lette målene.

Han er 36 år og 218 dager, men har fortsatt saft i bena og snert nok i venstrefoten til å avgjøre kampen.

Han er 36 år og 218 dager, men har fortsatt den ekstreme mentale evnen til å alltid være størst i de store kampene.

Cristiano Ronaldo kom hjem til Old Trafford, han scoret to og han vant.

Og det var en helt ekstraordinær prestasjon i en ekstraordinær kamp.

For aldri har vi opplevd så store forventninger til et comeback som da Cristiano Ronaldo var tilbake på Old Trafford 12 år etter at han dro.

Men presset og alt maset prellet av portugiseren. Superstjernen leverte som han alltid har gjort.

Det er kun de aller største som gjør det.

Cristiano Ronaldo ble ønsket velkommen tilbake til Old Trafford av denne gutten og 78.000 andre tilskuere.

Det mektige øyeblikket

Først en skuddfinte. Så en overstegsfinte. Bort med to Newcastle-forsvarere før avslutningen fra skrå vinkel endte i nettveggen.

Det gikk snaut ti minutter før den hjemvendte sønn gjorde seg bemerket, 12 år og 130 dager etter at han spilte på Old Trafford forrige gang som Manchester United-spiller.

Men vi fikk samme følelse som da vi så Cristiano Ronaldo som innbytter på Old Trafford mot Bolton for aller første gang 16. august 2003.

Driblerier, motspillere som ble lurt trill rundt, før avslutningen gikk i nettveggen.

Før det hadde alt handlet om at CR7 var hjemme igjen. Øyeblikket da han steg inn på drømmenes teater litt før klokken 15.00 lokal tid, var av det svært mektige slaget.

Alt handlet om den hjemvendte, «Viva Ronaldo» runget blant flesteparten av de 78.000 på Old Trafford.

Det var comebacket over alle comeback i fotballverden.

Men det var en annen versjon av ikonet som kom tilbake til Manchester United.

Cristiano Ronaldo dro som driblefant, han kom hjem som en rendyrket spiss og avslutter.

Han gjør ikke så mye på egen hånd denne gangen, han er langt mer avhengig av kameratene i samme type trøye, mannen i boksen må spilles god.

Cristiano Ronaldo feiret 1–0-målet på denne måten.

Kom for å ødelegge festen

Det kan ha vært at anledningen ble i største laget, både for CR7 og de andre United-spillerne.

Samtidig kom ikke Newcastle til Old Trafford for å underholde, de kom for å ødelegge vertskapets fest.

Gjestene var kompakte bak, og det var for lite bevegelse rundt Uniteds nye spiss i trøye 7.

Newcastle var giftige på kontringer, ellers gjorde de alt som var i deres makt for å bruke god tid da ballen var ute av spill.

Men der United slurvet i forsvar, slurvet også Newcastle i avslutningene.

En svak omgang så ut til å ende målløs.

Ronaldo luktet returen

Men det er noen historier som skriver seg selv. Den om 36 år gamle Cristiano Ronaldo gjør det.

På overtid i første omgang avsluttet Mason Greenwood fra distanse, keeper Freddie Woodman både reddet og mistet ballen.

Og hvem var der?

Fotballspilleren som tidligere begeistret med sine finter, men som nå lever av å lukte situasjoner foran mål, hele tiden være på rett sted til rett tid foran motstanderens mål.

En hjemvendt helt plasserte returen i mål.

46 minutter og 31 sekunder. 1–0 Manchester United. Målscorer: Cristiano Ronaldo.

Det kunne jo ikke vært regissert bedre.

Manchester United har hatt mange magre år nå. Den forrige storhetsperioden var de siste sesongene portugiseren herjet på Old Trafford. De vant Champions League, de vant serien regelmessig, de var Europas beste lag.

Returen til Cristiano Ronaldo får fansen til å drømme seg tilbake til «the good times».

Cristiano Ronaldo feiret 2–1-målet på denne måten.

Wow, for et comeback!

Og de kunne drømme videre gjennom pausen og de første ti minuttene av den andre omgangen.

Da utlignet Javi Manquillo for Newcastle.

Det målet sto ikke i manus.

Men det gjorde definitivt øyeblikket syv minutter etter.

Luke Shaw spilte 36-åringen alene med keeper Woodman. Måten han tok imot ballen på, var strålende. Samtidig er CR7 fortsatt rapp nok i bena, både til å løpe og avslutte.

Nummer 7 plasserte ballen mellom føttene til keeper.

2–1 til Manchester United. Begge målene signert Cristiano Ronaldo, ett med høyre fot, ett med venstre fot.

Hans portugisiske landsmann Bruno Fernandes økte til 3–1 med en praktfull suser fra 25 meter, Jesse Lingard fastsatte resultatet til 4–1 på overtid, men dette var likevel Cristiano Ronaldos ettermiddag.

Han kom tilbake til Old Trafford med et smell.

Hjem, kjære hjem!