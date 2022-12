Kløften er i ferd med å bli en avgrunn

Konfliktlinjene ble tydeligere i løpet av VM. Det vil prege fotballen i lang tid fremover.

VM ble som Qatars emir og Gianni Infantino kunne drømme om. Emiren ga etterpå Lionel Messi det tradisjonelle klesplagget bisht.

22 minutter siden

Fotball-VM sluttet som det startet. Med en påminnelse om hva dette er.

Qatars emir og Fifa-president Gianni Infantino deler ut pokalen til Lionel Messi. Emiren gir ham en kappe lik den han selv går i, slik at bildene av Messi som løfter pokalen for alltid vil ha et tydelig Qatar-preg. Infantino holder seg innenfor kameralinsene så lenge han kan.

