Tviholder på en 129 år gammel idé

Idretten har et dilemma. Hva skiller denne krigen fra andre?

Det har vært bråk rundt tidligere langrennsløper og nå leder av utøverkomiteen Astrid Uhrenholdt Jacobsen.

02.02.2023 06:30

Representanter for utøvere fra hele verden var forrige uke samlet i et digitalt møte. Det var her Astrid Uhrenholdt Jacobsen problematiserte utestengelsen av russiske og belarusiske utøvere. Bidraget har skapt bråk i Norge.

Men hennes innlegg var ikke det mest betenkelige. For først dukket et annet kjent ansikt opp på skjermen. Det var Thomas Bach, president i Den internasjonale olympiske komité (IOC).

