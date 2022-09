Nå må han holde mål for Norge

OM FOTBALL: I tre tiår har det vært debatt om den trøblete keeperplassen, og vi er ikke helt ferdige med den ennå.

Ørjan Håskjold Nyland under trening på Ullevaal onsdag formiddag.

8 minutter siden

ULLEVAAL (Aftenposten): Fungerende landslagskaptein Erling Braut Haaland skjøv frem brystkassen og pisket opp sine kamerater på solsiden av landslagsarenaen.

Stjernespissen utstråler selvtillit i alt han foretar seg om dagen, målene renner inn på klubblaget, og det finnes ingen vektige argumenter for at det heller ikke skal skje for Norge.