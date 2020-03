Nå handler det om å berge klubben

Rett etter treningen på Alfheim torsdag 12. mars fikk TIL-spillerne klar beskjed. De måtte pakke sammen, komme seg hjem og fikk ikke lov å trene organisert verken på stadion eller utenfor som et ledd i å hindre ytterligere spredning av koronaepidemien.

Det skjedde samme dag som statsminister Erna Solberg fortalte at skoler og barnehager skulle stenges. Et skjæringspunkt for krisen vi nå er inne i, og et grep som gjorde at alvoret sank inn hos de fleste.

Kvelden før hadde TIL årsmøte på Alfheim, et møte som ikke ville blitt avholdt om det hadde vært planlagt et døgn senere. Der var det snakk om økonomi og sportslige prestasjoner. Alt som vanlig, med andre ord. I kulissene ble det fortsatt snakket om hvem skal skulle bli TILs nye spiss. Et gjennomgående tema helt fra Runar Espejord og Fitim Azemi forlot klubben rundt juletider, og som klubben har jobbet intensivt med å få til.

Ingen snakker lenger om hvem som skal bli TILs nye målscorer. Eller for den saks skyld hvem som skal betale. Ingen internt i klubben jobber heller aktivt med spillerjakten. I likhet med resten av samfunnet er det viktigste å komme seg igjennom «krigen» mot koronaviruset.

– Nå handler det om å berge arbeidsplasser, sier TILs daglige leder Kristian Høydal til iTromsø. Noe som selvsagt kommer på toppen av hensynet til liv og helse.

Rune Robertsen

Dessuten ville en pågående spillerjakt i dagens situasjon vært direkte umusikalsk, enn si umulig. TIL-spillerne ble alle som én permittert sist onsdag. Da ser det ikke bra ut om klubben samtidig jobber med å finne forsterkninger.

Her må det påpekes at TIL-ledelsen allerede før koronakrisen hadde et forklaringsproblem inn mot sine egne spillere. Selv om alle forstår at TIL trengte en ny spiss, er jeg ikke sikker på at forståelsen er så stor for at vedkommende skulle få millionlønn, langt mer enn hva de best betalte i klubben har hatt etter lønnskuttet etter nedrykket i vinter.

Selv om det er heller tvilsomt at noen av TIL-spillerne velger å bruke muligheten de kanskje har til å si opp avtalen 14 dager etter å ha blitt permittert, må disse spillerne uansett prioriteres før eventuelle innkjøp.

En snakkis i norsk fotball har vært hvordan man eventuelt behandler spillere som velger å bryte kontraktene sine. Skal disse svartelistes eller vises forståelse for?

Jeg tror mange skal være varsomme for å dømme dem som tar det omstridte valget om å dra. Personlige grunner, som ikke hører hjemme i offentligheten, kan også ligge bak.

Ingen vet hvor lenge norsk toppfotball, som TIL fortsatt er en del av, vil stå han av før konsekvensene blir enda mer drastiske.

– Så lenge vi har store deler av arbeidsstokken permittert klarer vi oss, sier Høydal på spørsmål om TIL er langt unna å være konkurstruet. En fattig trøst for dem med hjertet i klubben.

Det vi vet er at både TIL og andre idrettslag er avhengig av inntekter fra arrangementer. Men det må ikke glemmes at TIL fra før hadde en meget presset økonomi som belager seg på jevnlig tilførsel av gaver fra «gode venner». Et tema TIL-kritiker og leder i kontrollkomiteen, Bernt Arne Bertheussen, nevnte på årsmøtet onsdag for snart to uker siden.

Konsekvensene vil uansett bli betydelig selv om TIL i beste fall skulle komme i gang med seriespill i sommer. Det betyr også at tanken om nye spillere bare er en utopi. Går dette så galt som man kan frykte, vil TIL ha nok med å sette et lag på banen.