Blogg: Denne våren har lært oss at bombastiske prognoser står for fall. For noen uker siden var gjennomgangstonen hos flere helsetopper at idretten skulle være lykkelige hvis de i det hele tatt fikk drive aktivitet i 2020.

Nå er de samme institusjonene blant de sterkeste pådriverne for å gi barn og unge et tilbud så tidlig som mulig. Det er svært gledelig! Den ballen må ikke politikere og idrettstopper miste.