Resultatene er ikke TILs største problem

Hvor TIL ligger på tabellen etter seks serierunder er uinteressant. At lager taper flere kamper enn de vinner, bør heller ikke komme som en overraskelse.

Forventninger om en plassering på øvre halvdel for Tromsø Idrettslag har i beste fall vært en slags ønskedrøm. Realiteten er at klubben er et lag etablert på nedre halvdel, og som også i 2019 må kjempe om å holde seg i Eliteserien. Vel å merke om ikke veldig mye plutselig begynner å gå stang-inn på Alfheim.

I Tromsø har vi siden cupfinalen i 2012 hatt et lag som har hatt mest motgang. Historien om en skakkjørt økonomi gjennom flere år, kombinert med både nedrykk og nedrykksstrid, er blitt synonymt med TIL, og fortalt mange ganger tidligere. Både forrige og denne vinteren har spillere blitt solgt uten at pengene som er kommet inn er brukt på erstattere.

I stedet har så godt som alt av disse midlene på totalt 11 millioner gått til å betale ned gjeld. Et tydelig veivalg som viser forskjellen på klubbledelsens og hovedtrenerens ambisjoner, noe jeg tidligere har omtalt i denne spalten.

Nå skal på ingen måte TIL unnskyldes for hvordan de har brukt de lønnsmidlene som faktisk er i klubben. Totalt sett har klubben tilgjengelige ressurser som er langt høyere enn flere av konkurrentene, og er ikke et stakkarslig utskudd noen skal synes synd på.

Der TIL i fjor hadde opp mot 20 millioner kroner i spillerlønninger, drev Ranheim med fire millioner på det samme budsjettet i fjor. Likevel er det ikke til å komme utenom at dersom klubben hadde brukt salgsmillionene på forsterkninger ville spillerstallen vært sterkere.

TIL har tapt fire av seks kamper så langt i Eliteserien 2019, og mange henger seg opp i hvor TIL ligger på tabellen. Så tidlig i sesongen er tabellen heldigvis uinteressant, og ingen målestokk på hva som er fasiten i november. Først når sesongen begynner å nærme seg halvspilt vil tabellen være mulig å bruke til å se hvor TIL kan havne, og selv da kan mye endre seg.

Ja, vi kan med stor sannsynlighet fastslå at TIL ikke blir seriemester i Eliteserien, men dramatiske formsvingninger vil skje, både med «Gutan» og de fleste andre. TIL ville for ordens skyld vært på delt åttendeplass på poeng om de hadde vunnet sist søndag.

Så små er marginene for både lagets og byens selvtillit, at dersom Lasse Nilsen hadde scoret etter 96 minutter på bortebane mot Kristiansund sist søndag, og sørget for tre poeng med nordover, ville både Nilsen og Simo Valakari og ikke minst utviste Marcus Holmgren Pedersen (18) blitt tilnærmet genierklært.

På stillingen 0–0 havnet nemlig TIL-talentet i løpsduell med Thomas Amang mot eget mål, med bare et par minutter igjen av ordinær tid. Noen meter før straffeområdet gikk hjemmelagets Thomas Amang i bakken. Resultatet var direkte rødt kort, og rett i dusjen som lå opp noen trapper på Kristiansund stadion.

I etterkant kan det menes mye om avgjørelsen var riktig eller ikke. Det som er helt sikkert er at Holmgren Pedersens involvering, bevisst eller ikke, ga dommeren anledning til å gi rødt kort. En modig og voksen involvering, som viste at TIL akkurat i denne kampen ikke la seg ned mot en motstander som vanligvis har kjørt over dem.

Alt dette ble i stedet snudd på hodet da Nilsen blåste ballen utenfor mål, og hjemmelaget i neste angrep avgjorde kampen.

Å spille seg ut av eget forsvar langs bakken seks minutter på overtid med en mann mindre på banen, for så å skape en gigantsjanse, er akkurat det Simo Valakari drømmer om. At spillerne tør å gjøre det forteller også at troen på treneren fortsatt i aller høyeste grad er til stede.

Som alle andre trenere, trenger Valakari resultater. Ingen trenere kan holde tape kamper i månedsvis fra sesongstart av uten at det får konsekvenser. Men per i dag trenger han å sette sammen et lag som kan skape sjanser lik den Lasse Nilsen hadde. Den var, gjennom 100 minutter fotball i Kristiansund, TILs eneste.

Samhandlingen i TIL-laget sitter ikke, og det finnes ikke rytme i det offensive spillet som ender i nok målsjanser. Når et skadeplaget forsvar virker utrygt, borger det ikke for at dette laget skal hevde seg på øvre halvdel, som klubben har et mål om. Så får vi se om friskmeldingen av Runar Espejord blir den utløsende faktoren som gir poeng i banken.

«Thats football», er et uttrykk som ofte er hørt fra TILs finske hovedtrener Simo Valakari når han lar seg intervjue. Særlig i dårlige tider, noe det har vært mye av siden i fjor sommer.

Fotball er taktikk og mottrekk. Oppspillsvarianter og dødballtrening. 4-4-2 og 3-5-2. Fotball er for mange også underholdning, engasjement og følelser. Hvordan laget ditt gjør det betyr mye for humøret samme kveld, og dagen derpå. Fansen krever bedring umiddelbart, med all rett.

At TIL nå ligger sist på en tabell som forandres dramatisk hver uke bør uansett være underordnet for klubbens del. Å få orden på relasjonene mellom spillerne er langt viktigere, noe som vil skape gode nok resultater til å fornye elitekontrakten når den tid kommer.

Og samtidig kanskje komme med en erkjennelse av at klubben har valgt økonomi foran resultater akkurat i 2019.