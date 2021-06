Pandemien er på hell. Idiotene er tilbake.

Englands lag ble et symbol på samhold i et splittet land. Nå er spillerne under angrep fra egne tilskuere.

Da Jack Grealish og resten av England-spillerne knelte før kampen mot Romania, ble de buet på av en gruppe England-tilskuere. To Romania-spillere valgte å bli stående under markeringen. Foto: NICK POTTS / REUTERS / NTB

32 minutter siden

I snart halvannet år har fotballverdenen vært preget av pandeminakne tribuner og falsk supporterlyd. Det er lite å hige etter. Men alt har ikke vært negativt.

Fraværet av fans har også gitt en pause fra tåpelig oppførsel for åpen scene.