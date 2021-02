Rasismerapport har utløst debatt. Denne kampen har ikke idretten råd til å tape.

Idretten må ikke svikte sin viktigste funksjon. Derfor er det så viktig å nå så bredt ut som mulig.

Forskerne har kartlagt mangfold i idretten. De har imidlertid ikke undersøkt årsakene til utfordringene. I den jakten oppstår en rekke relevante spørsmål. Foto: Jil Yngland, NTB

Nylig kom rapporten om mangfold i norsk idrett. Forskerne peker på flere problemer. Oversikten over rasistiske hendelser er for dårlig. Bevisstheten er for lav. Styrene speiler ikke medlemmene. For mange står utenfor.

Nå er jakten på forklaringer i gang. Er norsk idrett infisert av rasisme? Eller er det så enkelt som at folk med innvandrerbakgrunn ikke vil steke vafler på dugnad?