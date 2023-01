Han kan bli den neste store

Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard herjer i England, men se opp for denne norske tenåringen.

Portugiserne har store forventninger til Bodø-gutten Andreas Schjelderup. Benfica har betalt over 150 millioner kroner for nordmannen.

17.01.2023 18:30 Oppdatert 17.01.2023 19:20

Når Andreas Schjelderup (18) blir hentet til Benfica for angivelig rundt 150 millioner norske kroner, forteller det to ting. Han er en særdeles lovende spiller, og interessen for unge norske spillere har trolig aldri vært større.

Det siste er en påstand som krever nyansering. På slutten av 90 tallet spilte norske spillere i ulike klubbdrakter i England i et så stort antall at det litt spøkefullt ble antydet at det ikke hadde kommet så mange over havet siden andre verdenskrig.

