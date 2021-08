Kort sagt, onsdag 11. august

Feil om forbud mot oppdrett i Argentina

I en kronikk i Aftenposten 16. juli hevdet forskerne Javier Ciancio, Cecilia Salinas og Rune Flikke at Argentina har forbudt lakseoppdrett og antydet at en aggressiv norsk oppdrettsnæring sto bak et samarbeidsprosjekt mellom Norge og Argentina. Det første er en grov forenkling, det andre er feil.

Argentina har ikke nedlagt et generelt forbud mot oppdrett. Det er området Tierra del Fuego som omfattes av et delvis forbud. Dette er ikke overraskende. Også i Norge er særlig sårbare områder vernet mot oppdrett og annen aktivitet. Det betyr ikke at oppdrett er forbudt i Norge. Forbudet i Argentina setter en stopper for en oppstart i Beagle-kanalen med åpne merder, men kan på ingen måte leses som et generelt forbud mot denne industrien, som vil komme til å operere både offshore og med store landbaserte anlegg fremover.

Det omtalte samarbeidsprosjektet med Argentina startet da argentinske myndigheter tok kontakt med Innovasjon Norge Sør-Amerika. De ba om informasjon om norske fagmiljøer som kunne utrede hvilke muligheter Argentina kunne ha for oppdrettsvirksomhet. Etter hvert besluttet vi å samarbeide om en studie av biologiske rammevilkår. Fra norsk side ble det satt krav om at studien skulle holde et høyt faglig nivå og være offentlig tilgjengelig. Argentinerne godtok dette og ville i tillegg ha en avtale med Norge om videre utvikling av oppdrett.

Forskernes underliggende premiss synes å være at det var oppdrettsnæringen som presset på for åpning av nye arealer. Det stemmer ikke. Dette handlet om en tidlig kartlegging, initiert av lokale myndigheter i sør. I tillegg hevder forskerne at Chile skulle være en del av samarbeidet. Tvert imot: Argentina ønsket et eksklusivt samarbeid med Norge nettopp for å unngå chilenske tilstander.

Dessverre er det ikke bare utredningsarbeidet som ble galt fremstilt av de tre forskerne. De skapte en fortelling om norsk og chilensk oppdrettsnæring som om de var samme sak, selv om alle vet at førstnevnte har langt bedre standarder for bærekraftig forvaltning. Det er riktig at norsk oppdrettsnæring var sentral i starten i Chile. I dag er det imidlertid kineserne som setter standarden. Det gjenstår å se om det er gode nyheter.