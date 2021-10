Han har flere liv enn katten

OM FOTBALL: «Død og begravet» i første omgang. «Oppstandelse» i den andre. Der har du Ole Gunnar Solskjærs karriere i Manchester United kort oppsummert.

Ole Gunnar Solskjær og Cristiano Ronaldo kunne juble etter 3–2-seier mot Atalanta.

20. okt. 2021 23:46 Sist oppdatert nå nettopp

Manchester United-Atalanta 3–2

Katten har bare ett liv, som oss mennesker.

Men vi pleier å si at den har ni liv, fordi den er så flink til å manøvrere seg unna vanskelige situasjoner.

Omtrent som Ole Gunnar Solskjær.

Forskjellen er at Manchester Uniteds norske manager tilsynelatende virker å ha flere liv enn katten.

Det har han vist igjen, igjen og igjen.

Han har gått fra den krisen til den andre, men likevel landet noenlunde på begge ben – om ikke med jevnsides nedslag.

Det er blitt den store repetisjonsøvelsen etter snart tre år med nordmannen som sjef på Old Trafford.

Som mot Atalanta i Champions League onsdag kveld, der Manchester United snudde 0–2 til 3–2 – igjen takket være Cristiano Ronaldos råsterke hodestøt åtte minutter før slutt.

En kamp med to omganger

«A game of two halves» er et kjent fotballuttrykk i England.

Det er enkelt, og betyr at en fotballkamp ikke er vunnet ved pause.

Noe Atalantas spillere kan skrive under på etter å ha ledet 2–0 ved pause på Old Trafford, for så å rakne ved pause.

Manchester United presterte langt under pari før pause i det som igjen ble beskrevet som en skjebnekamp for Ole Gunnar Solskjær.

Nordmannen var allerede sparket i sosiale medier, og vi var ikke langt unna vi heller i kladden som ble forfattet ved pause:

«Nå brenner det for alvor under føttene dine, Solskjær».

«Solskjærs kontrakt varer til sommeren 2024. Men det er jo bare et pennestrøk, så kan den være borte».

«Dersom en skal se bak resultatene til United denne høsten, kan en like gjerne grave seg ned i et bekmørkt hull».

«Han sendte 11 spillere på banen, med beskjed om at de måtte løse problemene selv».

«Solskjær er en klubblegende, men heller ikke han er immun».

Og så videre. Og så videre.

Selvfølgelig var det Cristiano Ronaldo som avgjorde åtte minutter før slutt.

12 på rad med baklengs

For Manchester Uniteds prestasjon før pause var virkelig ille.

Mario Pasalic sendte Atalanta i ledelsen etter et kvarters spill.

Innlegget fra Davide Zappacosta var nydelig, Pasalic kom seg inn foran United-forsvarerne og satte ballen i mål.

Naturligvis bra av Atalanta, men svært svakt forsvarsspill av et United-lag som dermed hadde sluppet inn mål i 12 strake kamper på Old Trafford. Det har ikke skjedd siden 1964, og forteller alt om alvoret i situasjonen.

Vondt har hatt en tendens til å bli verre for United i høst, men verre ble til verst da Merih Demiral fikk stange en corner i mål.

Atalanta-spilleren ryddet plass til seg selv i feltet og fikk fritt leide. Harry Maguire var for sent inn i situasjonen, Luke Shaw var ingensteds å se. Demiral fant rommet mellom dem, han ville mest, og dermed hadde Manchester United og Solskjær et gigantisk fjell å bestige.

Det var direkte pinlig å se forsvarsspillet fra gavmilde verter.

2–0 til italienerne før det var spilt en halvtime mot et United-lag som måtte ha et godt resultat. Wow!

Snudde og vant fortjent

Manchester United gikk til pause med spredt pipekonsert i ryggen, og noen må ha sagt noe i hjemmegarderoben.

For det var et nytt og mer vitalt United-lag som kom på banen. De spilte ikke veldig bra, men bra nok til å snu kampen og vinne helt fortjent.

Marcus Rashford ga håp med en redusering tidlig i den andre.

Harry Maguire fikk en solid opptur etter mye kritikk da han utlignet kvarteret før slutt.

Og så har du fenomenet Cristiano Ronaldo, fortsatt verdens beste hodespiller, som steg til værs og avgjorde kampen åtte minutter før slutt.

Slik vi har sett portugiseren gjøre så mange ganger tidligere. Han har en eventyrlig evne til å være der akkurat når det gjelder som mest, selv om han har vært svak og bortimot usynlig tidligere i kampen.

Liverpool i neste kamp

Dermed leder Manchester United sin Champions League-gruppe, etter å ha ligget sist på tabellen ved pause.

Det forteller alt om hvor fort det kan snu i fotball.

Solskjær og United har kontroll på avansement i Champions League. Og med seier hjemme mot Liverpool i Premier Leagues gigantduell søndag, har de los på tabelltoppen også der.

Men da kreves det en langt bedre førsteomgang enn den mot Atalanta, hvis ikke blir de revet i fillebiter av svært formsterke Mohamed Salah og Liverpool.

Dette vet selvfølgelig også Solskjær.

Det kan ikke fortsette som de første 45 minuttene mot italienerne. Også nordmannen går en dag tom for liv i jobben som United-manager.