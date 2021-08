Etterlyst: Norske drittsekker

OM FOTBALL: Én ting har sommeren lært oss: Det skal gjøre vondt å vinne fotballkamper.

Morten Thorsby (lengst til høyre) viste mot Montenegro i mars at han har en unorsk innstilling på fotballbanen. Her med Erling Braut Haaland (til venstre) og Alexander Sørloth.

Nå nettopp

ULLEVAAL: Har Norge gode nok kantspillere? Nei.

Savner vi utvalget av gode midtstoppere Norge hadde på 90-tallet? Definitivt.

Eller en markant sjef på midtbanen? Svaret er ja.

Sånn kunne vi fortsatt. Det er mange mangler på det norske herrelandslaget i fotball.

Men den største er likevel den det er lettest å gjøre noe med: Offerviljen.

Fakta Norges tropp Disse 26 spillerne er i Norges tropp i VM-kvalifiseringskampene mot Nederland (1/9), Latvia (4/9) og Gibraltar (7/9): Målvakter: Per Kristian Bråtveit (Nimes), André Hansen (Rosenborg), Ørjan Nyland (Bournemouth). Forsvar: Kristoffer Ajer (Brentford), Fredrik Bjørkan (Bodø/Glimt), Ruben Gabrielsen (Toulouse), Stian Gregersen (Molde), Andreas Hanche-Olsen (Gent), Marcus Holmgren Pedersen (Feyenoord), Birger Meling (Rennes), Julian Ryerson (Union Berlin), Stefan Strandberg (Salernitana). Midtbane: Sander Berge (Sheffield United), Patrick Berg (Bodø/Glimt), Mats Møller Dæhli (Nürnberg), Aron Dønnum (Standard Liège), Mohamed Elyounoussi (Southampton), Jens Petter Hauge (Eintracht Frankfurt), Mathias Normann (Rostov), Morten Thorsby (Sampdoria), Martin Ødegaard (Arsenal). Angrep: Erik Botheim (Bodø/Glimt), Erling Braut Haaland (Borussia Dortmund), Joshua King (Watford), Alexander Sørloth (RB Leipzig), Kristian Thorstvedt (Genk). Vis mer

Landslagssjef Ståle Solbakken offentliggjorde tirsdag troppen mot Nederland, Latvia og Gibraltar.

Snille gutter vinner ikke

Da landslagssjef Ståle Solbakken tirsdag presenterte de 26 spillerne til kommende ukes VM-kvalifiseringskamp mot Nederland på Ullevaal, var det en tropp med mye ferdigheter og ungdommelig pågangsmot.

Men da navnene ble lest opp, satt vi igjen med samme følelse som vi har gjort i altfor mange år:

Her er det mange trivelige fotballspillere. Men Norge-Nederland på Ullevaal er dessverre ingen selskapslek.

Snille gutter vinner ikke viktige fotballkamper. Norges ynkelige rekke av mesterskapskvaliker på denne siden av årtusenet understreker det poenget.

Hvor er drittsekken? Hvor er han som legger seg ned og haler ut tiden når det kreves? Hvor er kynikeren som måker ballen langt ned Sognsveien når en ledelse skal forsvares? Hvor er den infame spilleren som tøyer dommerens regelbok nesten helt til strikken ryker? Hvor er Norges Giorgio Chiellini?

Vi så han i hvert fall ikke da Norge tapte for Serbia i EM-playoff i oktober. Vi så han heller ikke i EM-playoff mot Ungarn i Budapest i 2015.

Danmark-kaptein Simon Kjær ga alt i denne duellen med Wales’ Daniel James under sommerens fotball-EM.

Thorsby ligner en fotballkriger

I dagens tropp er midtbanespiller Morten Thorsby den som er klart nærmest profilen til en fotballkriger.

En hyggelig gutt utenfor banen, men full av innsats på banen. Mot Montenegro rev 25-åringen i stykker spillet, han terget på seg motstandere, kjempet Montenegro ut av stilen og pisket frem sine lagkamerater.

Gutten har tydeligvis lært mye etter to år for italienske Sampdoria.

Vi andre lærte mye av å følge sommerens intense fotball-EM, mesterskapet norske puslinger har vært nektet adgang til i over 20 år.

V kan starte med danskens kaptein, Simon Kjær.

Han var aldri noe stort fotballtalent. Han hadde begrensede ferdigheter som 15-åring, men FC Midtjyllands akademi slapp han likevel inn fordi pappa Jørn var materialforvalter på klubbens A-lag.

«Trenger litt galskap»

Men unge Simon Kjær hadde viljen og dedikasjonen. Det har gjort at dansken har fått en god proffkarriere.

Påstand 1: Samtlige norske spillere har minst like gode ferdigheter som Danmarks kaptein. Men ingen har den samme innstillingen som Simon Kjær.

Midtstopperens offervilje var sterk delaktig til at Danmark spilte seg helt til EM-semifinale på Wembley.

– Du trenger litt galskap i noen spillere, en type galskap som vinner fotballkamper. Noen få av våre spillere har det, sier Åge Hareide i boken Holdet, som omhandler Danmarks landslag i perioden 2016–2021.

Hareide nevnte Kjær, Kasper Schmeichel og Thomas Delaney. Men det finnes ingen logiske forklaringer på at norske spillere ikke skal ha den samme lysende vinnerviljen, bortsett fra at vi lever i et snilt, trygt og godt land.

Midtstopperkjempene Leonardo Bonucci og Giorgio Chiellini fikk mye av æren for Italias EM-gull i sommer.

Italias to forsvarsgorillaer

Påstand 2: Italia hadde ikke vunnet fotball-EM uten lagets aldrende midtstoppere, Giorgio Chiellini og Leonardo Bonucci. Jo da, det var lett å la seg sjarmere av Italias til tider sprudlende angrepsspill. Men det kompakte og lidenskapelige forsvarsspillet ligger alltid i bunn.

Og det må det må det gjøre også, for vi har jo sett mange sprudlende landslag falle gjennom til slutt fordi de ikke har vært kyniske nok (hei Brasil 1982!).

Chiellini og Bonucci er verdens beste i øvelsen kynisme. I sommer skrev vi at det å møte Chiellini og Bonucci måtte føles som å gå inn i et bur for å stjele mat fra to gorillaer. En ironisk leser mente det var urettferdig å sette to gorillaer opp mot beistene i Italias midtforsvar, som i et tiår har gjort øvelsen å forsvare eget mål til kunst.

Duoen viste like mye lidenskap for en redning på strek som angriperne etter å ha scoret mål.

Da snakker vi dedikasjon.

Landslagsspiller Morten Thorsby har lært seg litt italiensk gestikulering etter to sesonger i Sampdoria.

«Begynn å ta igjen, gutter!»

Men hvorfor har ingen norske spillere den samme «no-nonsense-attityden» som Chiellini og Bonucci?

Før EM-semifinalen ble Sampdoria-spiller Morten Thorsby invitert til TV2-studio for å snakke om Italia. Midtbanespilleren erkjente at han hadde lært svært mye på to år i Serie A.

– Det er en ekstrem vilje i Italia, det skal vinnes for enhver pris. Satt litt på spissen: Vinner du, blir det gratis mat på restaurantene. Taper du, må du ta med maten hjem.

Thorsby beskrev nordmenn som langt mer forsiktige enn italienere.

– Å være gær’n når det gjelder, der har vi mye å lære, fastslo Thorsby.

Nå møter Norge et nederlandsk landslag som på papiret skal være bedre i det meste.

Norge er underdog, men kan ta Nederland på én ting: Innstilling.

Eller som det smalt fra kommentatorlegende Bjørge Lillelien da England-back Phil «Gris» Neal var litt for røff med Norges Tom Lund på Ullevaal i 1981:

«Begynn å ta igjen, gutter! Begynn å ta igjen! Ta dem ved første anledning!».