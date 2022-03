Patrick Berg er en av stjernene som har dratt. Likevel bare fortsetter Bodø/Glimts triumfferd ute i Europa. Elias Hagen er bare ett eksempel på hvordan det er mulig. Meninger Bodø/Glimt Dette gjør Bodø/Glimt så unike i Europa

ANALYSE: Nord for Polarsirkelen bygger Bodø/Glimt det som ser ut som et nytt mesterverk i gult. I kveld venter en ny utfordring i nederlandske AZ Alkmaar.

8 minutter siden

Trener Hans Kjetil Knutsen og Bodø/Glimt tar med noen viktige prinsipper fra en gammel mester i Trondheim. Da Erik Hoftun skulle formes til å bli Rosenborgs ledende midtstopper i storhetstiden, ble han ropt inn til Nils Arne Eggen.

Kortversjonen av samtalen foregikk enkelt:

«Vi er ikke interessert i det du ikke kan. Det skal vi lære deg. Vi er interessert i den ene tingen du kan bedre enn de fleste andre».

Glimt og Knutsen tenker veldig mye på samme måte når de ser etter spillere. Under kan du lese hvordan de greier å bygge nye lag til tross for at stjerner på stjerner forsvinner.