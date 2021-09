Landslaget trenger en sint, skallet og gal sjef

OM FOTBALL: Med landslagsfotballen i endring stilles det enda større krav til en tydelig sjef.

Landslagssjef Ståle Solbakken har vært veldig tydelig det første halve året som landslagssjef.

7. sep. 2021 07:00 Sist oppdatert nå nettopp

I vinter fulgte mange nordmenn TV-dokumentaren Sundby mot resten av verden, der det ofte gikk en kule varmt mellom skiløper Martin og trenerbror Sondre.

Sistnevnte antydet at skallede menn var sintere enn andre. Lillebror la ikke frem vitenskapelig dokumentasjon for sin påstand, men hadde nok rett i at skiløper Martin Johnsrud Sundby var direkte, krevende og tydelig.