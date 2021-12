En sint Johaug er gode nyheter

OM LANGRENN: Vi har etterlyst det i mange år, og nå ser det endelig ut til at vi får det: mer temperatur i kvinnelangrenn.

Frida Karlsson jublet for seier i lørdagens fristilsrenn på Lillehammer. Therese Johaug var forbannet etter annenplassen.

Vi nordmenn har jublet for norske seire i verdenscupen og medaljerush i mesterskap. Utlendingene har klaget over den totale norske dominansen og spådd sportens undergang.

La oss være ærlige: Det har vært litt temperaturløst, det er kanskje blitt for mye av det gode. Men når to verdenscuphelger i langrenn er unnagjort, er det nettopp to ting vi merker oss:

Mer temperatur blant kvinnene. Mer kamp om seirene i kvinneklassen.

Fakta Helgens renn I helgen konkurreres det i to renn i sveitsiske Davos. Sendes på TV2 Lørdag 11.45: Sprint fristil begge kjønn Søndag 11.30: 15 kilometer fristil enkeltstart menn Søndag 14.00: 10 kilometer fristil enkeltstart kvinner Vis mer

Slått to av tre ganger

Når verdenscupen fortsetter med to renn i fristil i sveitsiske Davos til helgen, er det ingen grunn til at knivingen ikke skal fortsette.

Svenske Frida Karlsson har slått Therese Johaug to av tre ganger i distanserenn i Ruka og Lillehammer. I lørdagens fristilsrenn i OL-anlegget fra 1994 var det riktignok kun tre tiendedeler som skilte den svenske og norske løperen, men Johaug innrømmet at hun var fly forbannet etter 10 kilometer fristil enkeltstart.

Det har vi aldri sett tidligere.

Hun var svært misfornøyd med å få Tatjana Sorina tett på seg. Russeren lå limt på ski og staver til Johaug, som ble stresset og mistet rytme.

En stresset Johaug uten rytme, er heller ingen god Johaug. Da går hun dårlig på ski. Derfor også sinnet etter målgang.

Therese Johaug hadde russiske Tatjana Sorina i ryggen på seg under lørdagens 10-kilometer, og mistet rytmen.

Svensk latter etter norsk sinne

Men en sint Johaug er likevel veldig gode nyheter på alle måter. Det gir økt interesse for kvinnelangrenn inn mot OL.

Og trolig trigges Johaug selv av den økte konkurransen og temperaturen. Det bør i hvert fall tenne henne inn mot OL, som strengt tatt er det eneste som teller for henne i vinter. Beijing i februar blir 33-åringens aller siste mulighet i karrieren for et individuelt OL-gull.

Frida Karlsson svarte med latter da hun hørte om Johaugs sinne. Det skaper bare nødvendig dynamikk i en sport som har vært preget av få og veldig suverene vinnere gjennom mange år.

Karlsson er et friskt pust, det samme er den russiske 20-åringen Veronika Stepanova. Hun er offensiv på sosiale medier, gruer seg ikke for å melde mot norske jenter, og hun avgjorde kvinnenes stafett søndag.

– Nervøs? Det er jeg aldri, konstaterte juniorverdensmesteren kjekt etter å ha påført de norske jentene det første tapet i en verdenscupstafett på 12 år. – For meg var ikke denne etappen annerledes enn da jeg gikk som junior.

Vi husker, og har kanskje også savnet, duellene mellom Justyna Kowalczyk og Marit Bjørgen.

Vi nordmenn malte et fiendebilde av den polske løperen som en kynisk og bitter kverulant. Og Bjørgen som den blide, omtenksomme. Vi så på henne som «mor Norge». Det er nok litt verre å male et fiendebilde av blide Frida Karlsson. Men vi takker likevel ja til all rivalisering vi kan få.

Johannes Høsflot Klæbo vant fredagens sprint omtrent akkurat som han ville.

Akterutseilte svensker

Hva vi ellers har notert oss de to første verdenscuphelgene?

Iivo Niskanen er mannen å slå på herrenes 15 kilometer klassisk i OL, men det er jo ingen sensasjon.

Therese Johaug er det eneste klare norske gullhåpet i kvinneklassen, det er som normalt.

Johannes Høsflot Klæbos spurt virker fortsatt, noe annet ville overrasket oss.

Simen Hegstad Krüger og Hans Christer Holund, eksperter i å treffe form i mesterskap, holder stø kurs i fristil.

Som tidligere vintre er det norsk og russisk dominans i herrelangrenn.

Sergej Ustjugov viste på søndagens ankeretappe at han langt fra er ferdig på toppnivå. Han blir skummel når OL-stafetten i Beijing skal avgjøres.

Helene Marie Fossesholm tapte spurten i stafetten, og det vil nok være tryggere å la Heidi Weng på ankeretappen i OL.

For øvrig er svenske herrer helt ute av det.

22, 13 og 31 er de beste svenske resultatene på de tre første distanserennene. Det er trist for dem, og litt kjedelig for oss andre. Rivalisering er helt essensielt i sportens verden. Og akkurat nå er ikke svenske langrennsherrer rivaler å snakke om.

Hej då!