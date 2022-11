Det er umulig å bli klok på de gamle mesterne

OM FOTBALL: Krise i ligaen og glimt av storhet i Europa. Et av tidenes beste klubblag nærmer seg utløpsdato.

Liverpool-manager Jürgen Klopp har grublet mye denne høsten.

For første gang innrømmet Jürgen Klopp at han kjente på ubehaget, at spørsmålene fra journalistene føltes skarpere og skarpere, at han ikke lenger trivdes like godt på podiet der han tidligere hadde fremført sine standupshow.

Både gapskratten og de gode resultatene var borte.