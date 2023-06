Hardt slag for idretten

Golfsporten slukes av Saudi-Arabia. Fotballen kan stå for tur.

07.06.2023 19:30 Oppdatert 07.06.2023 20:24

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her

De fleste ble overrumplet, men USAs tidligere president Donald Trump så det komme. I fjor kom han med en spådom. Tirsdag ble den til virkelighet.

To tanker melder seg. Én: Herfra er det ingen vei tilbake for golf. To: Dette kan være et varsel om hva som venter i andre idretter.