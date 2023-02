Engelsk dominans er ikke det største problemet

Det kalles den egentlige superligaen. Grafene viser hvordan gapet øker.

Erling Braut Haaland herjer i en liga som flyr høyt.

16.02.2023 06:45

Zombier ligger gjemt under bakken. Området virker dødt, men plutselig angriper de.

Det kunne vært en scene fra HBO-suksessen «The Last of Us». Det kan også beskrive planene om en fotballens superliga. Du kan slå dem tilbake og tvinge dem under bakken. Men de dør ikke, og når sjansen byr seg, angriper de igjen.

