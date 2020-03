GRANÅSEN: For et par dager siden meldte den italienske statsministeren Guiseppe Conte at all idrett i landet skulle stanses. Deriblant samtlige kamper i Serie A.

Dette skjedde etter at en rekke sportsarrangementer allerede hadde gått for tomme tribuner. Italia er det landet i Europa som til nå er blitt hardest rammet av koronaviruset.