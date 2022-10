Irans styre plages av fotballens kraft

Iranske stjerner og en norsk landslagsspiller har noe til felles.

Mahsa Aminis dødsfall i Iran har utløst protester, her utenfor det iranske konsulatet i Istanbul 21. september. Også fotballstjerner spiller en viktig rolle.

Fotballstjerner har kanskje ikke et ansvar for å være noe annet enn idrettsutøvere. Men for en mulighet de har.

Heldigvis finnes forbildene som vil bruke fotballens kraft til å dytte verden fremover.