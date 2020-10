«Det fotballtoppene sa og gjorde er til å få litt vond smak i munnen av»

KOMMENTAR: Tankesettet til fotballtoppene før den opprinnelige kampdatoen mot Serbia står seg ikke noe særlig i ettertid.

12 minutter siden

ULLEVAAL STADION: Endelig – et halvt år på etterskudd – skal den viktigste kampen på fem år spilles for det norske herrelandslaget. Sportslig er det neppe noen ulempe for Lars Lagerbäck. De største stjernene - Martin Ødegaard, Erling Braut Haaland og ikke minst Alexander Sørloth - er brennhete som aldri før.

Samtidig som vi gleder oss til det som skal skje på Ullevaal-gresset, er det nødvendig å ta et lite tilbakeblikk på hva som foregikk i mars-dagene da hele Norge var i ferd med å bli nedstengt.