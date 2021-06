Siste sjanse for haltende gullgenerasjon

OM FOTBALL: Tiden er i ferd med å renne ut for verdens best rangerte landslag de tre siste årene.

Axel Witsel og de andre belgiske stjernene jublet etter 1–0-seieren over Portugal i åttendedelsfinalen i EM. Foto: THANASSIS STAVRAKIS, REUTERS

6 minutter siden

De belgiske stjernene jublet etter å ha beseiret Cristiano Ronaldo og de regjerende mesterne fra Portugal søndag kveld.

Men det var en bittersøt triumf for et aldrende belgisk landslag.

At stjernene Kevin De Bruyne og Eden Hazard haltet av banen, kan i verste fall koste Belgia og deres gylne generasjon EM-pokalen.

For Italia i en kvartfinale i München fredag kveld, kan bety trøbbel for de fleste. Også for laget som har vært rangert som nummer én i verden siden september 2018.

Fakta Neste EM-kamper Fredag, kvartfinaler: 18.00: Spania-Sveits (NRK1) 21.00: Belgia-Italia (TV 2) Vis mer

Fremtiden for Belgia er nå

«Fremtiden tilhører Belgia. Det er i EM 2016 og VM 2018 de skal gjøre det. Og kanskje denne fine generasjonen får en ny sjanse til å vinne en tittel i EM 2020», skrev vi etter at Belgia hadde blitt sendt hjem av Lionel Messis Argentina i VM-kvartfinalen 2014.

Belgias landslag ble kalt den gylne generasjon, slik Englands spennende lag for halvannet tiår siden ble det.

Men definisjonen av «golden generation» er den samme for Belgia som den var for England: uforløst potensial.

For syv år etter VM 2014 tilhører ikke fremtiden lenger Belgia.

I EM 2016 ble de slått ut av Wales i kvartfinalen. I VM 2018 ble de slått ut av Frankrike i semifinalen.

Da er kun finale godt nok i år for laget som har toppet Fifa-rankingen i tre år, og har gått av banen uten å score kun to ganger på de siste 59 kampene.

Men fine tall i statistikkene hjelper dem ikke til mesterskapspokal. Det er ikke fortid og fremtid som gjelder, men nåtid. Og nå betyr Allianz Arena fredag kveld mot et Italia som har imponert hele Europa i de fire første kampene i EM.

Nøkkelspiller Kevin De Bruyne haltet av banen etter en smell i ankelen i kampen mot Portugal Foto: JOSE MANUEL VIDAL, REUTERS

Kompany først ut av rekken

Tiden har allerede løpt fra den ene i det belgiske kompaniet, hærføreren Vincent Kompany.

Han skulle avslutte en fantastisk fotballkarriere med EM-gull i fjor sommer. Men koronapandemien nektet ham den muligheten.

Kompany ble den første som forlot Belgias gylne generasjon.

En 12 måneders utsettelse av EM var nok det siste et aldrende Belgia trengte.

Ti av spillerne i troppen er 30 år eller mer, blant dem nøkkelspillerne Thomas Vermaelen (35), Jan Vertonghen (34), Toby Alderweireld (32), Eden Hazard (30), Axel Witsel (32), Dries Mertens (34) og Kevin De Bruyne (30). Tilsammen har de syv spillerne 734 A-landskamper, som gir et snitt på over 100.

Kun to spillere er under 25 år: Youri Tielemans (24) og Jérémy Doku (19). Det er bare Sverige som har en eldre EM-tropp enn Belgia.

Kaptein Eden Hazard haltet av banen i møtet med Portugal. Foto: ALEXANDER HASSENSTEIN, REUTERS

Sliter med ny generasjon

Det er bare å erkjenne at alderen innhenter de fleste av oss.

Men på fotballbanen rammer det Belgia mye hardere enn de tøffeste rivalene. Frankrike, Spania, Tyskland, Italia og England har befolkningsgrunnlag til å dyrke frem nye generasjoner hele tiden.

Belgia med sine 11 millioner innbyggere har ikke de samme forutsetningene.

Det er ikke gitt at Belgia har samme posisjon i EM 2024 og VM 2026, og allerede nå ser belgiske fotballedere at det er utfordringer i vente.

U21-landslaget maktet ikke å være blant de 16 nasjonene som kvalifiserte seg for årets EM. U19-landslaget er rangert på 16. plass i Europa.

Det blinker i alle varsellamper, både med tanke på rekruttering og det inneværende EM-sluttspillet.

Stjernene haltet av banen

For seieren over Portugal i åttendedelsfinalen ble av det kostbare slaget. Kevin De Bruyne fulgte den siste intense halvtimen med en ispose rundt ankelen.

Eden Hazard forlot banen haltende tre minutter før slutt med en lårskade.

– De forblir en del av troppen og har ingen strukturelle skader. Men vi kjemper mot klokken, og det er veldig vanskelig å se at begge skal bli spilleklare. Så vi må ta det dag for dag og forsøke å få dem klare, melder Belgias landslagssjef Roberto Martínez.

Han vet det blir en knalltøff EM-kvartfinale mot et ungt, balansert og sprudlende Italia-lag med fremtiden foran seg.

Mens Belgias siste mulighet til å skinne trolig er nå, med en stor strek under ordet trolig.