Derfor har jeg sluttet å forsvare bruken av VAR

ANALYSE: Videodømming i fotball ble solgt inn under slagordet «minimal innblanding, maksimal nytte». Det er fristende å si at vi litt for ofte opplever det motsatte. Så er spørsmålet: Har det forbedret fotballen?

Straffesituasjon vurdert under kampen mellom Aston Villa og Fulham tidligere i april. Foto: CATHERINE IVILL / REUTERS

6 minutter siden