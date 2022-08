Den umulige debatten

OM FOTBALL: Erling Braut Haaland (22) er tidenes største norske fotballstjerne, men kan vi allerede kåre fenomenet til tidenes beste?

Erling Braut Haaland feiret sitt andre mål mot Nottingham Forest på denne måten.

31. aug. 2022 21:56 Sist oppdatert 20 minutter siden

Manchester City-Nottingham Forest 6–0

Noen mildt sagt forargede lesere kunne ikke forstå hvorfor vi for et par uker siden kategorisk fastslo at Haaland «allerede var vår største idrettsstjerne i historien».