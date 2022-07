Får et dilemma i fanget

BRIGHTON: Hva tenker Lise Klaveness nå?

Ubehagelige diskusjoner presser seg frem for fotballpresident Lise Klaveness og lederne i Fotballforbundet. Her er hun sammen med Guro Reiten etter åpningskampen mot Nord-Irland.

19 minutter siden

Martin Sjögren stirret ned i bordplaten foran ham. Så vendte han et apatisk blikk ut i rommet. All energi var dratt ut av ham der han satt etter en av de tyngste kveldene i norsk landslagshistorie.

Der og da var det lett å tenke at EM er over for Norge. Det var tilsvarende vanskelig å se for seg at dette er treneren som skal sprøyte gnist tilbake i en såret spillergruppe.