Jeg skjønner dette gjør fryktelig vondt

KOMMENTAR: De to veteranene dro til Beitostølen for å vise styrke. Det endte med mageplask.

Blytung start: Niklas Dyrhaug (til venstre) og Martin Johnsrud Sundby fikk en svært vanskelig start på sesongen. Her etter søndagens 15-kilometer, hvor Sundby brøt og Dyrhaug ble nummer elleve. RICHARD SAGEN

22. nov. 2020 14:33 Sist oppdatert nå nettopp

BEITOSTØLEN: Starten var forferdelig. Lørdagens 15-kilometer klassisk er egentlig den ultimate distansen både for Niklas Dyrhaug og Martin Johnsrud Sundby. Sundby ble nummer 40, mens Dyrhaug gikk inn til 41.-plass.

Etterpå gikk Dyrhaug taus gjennom pressesonen uten å svare på spørsmål. Sundby hoppet over et gjerde og forsvant. Begge deler er slikt du helst ikke skal gjøre, men samtidig var det mulig å ha en viss medfølelse for duoen.