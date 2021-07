Foto: Martin Slottemo Lyngstad OL skulle gi håp etter trippeltragedien som rammet Japan. Nå har en usynlig fiende tatt over byen. Samtidig strømmer titusener fra hele verden til. Meninger OL 2021 Et kvarters lufting. Vakter på hvert hjørne. OL-byen minner om en militærleir.

TOKYO (Aftenposten): Et kvarters lufting. Vakter på hvert hjørne. Men det er noen hull i OL-byens virusforsvar.

24. juli 2021 12:48 Sist oppdatert nå nettopp

En dame sitter ved utgangen på hotellet vi bor på. Hun er bevæpnet med penn og blokk. Skal vi lufte oss, må vi notere tidspunktet. Vi må være tilbake innen et kvarter.

Utenfor er det tett mellom sikkerhetsvaktene. De står på hvert hjørne og går kontrollrunder hvert tiende minutt. Nåde den som ikke har på munnbindet hele tiden.

Storbyen Tokyo bærer lite preg av olympiske leker, men mye av pandemi. Restauranter nektes å servere alkohol og bes om å stenge kl. 20. En klynge fra en fransk mediebedrift har samlet seg utenfor hotellrommene sine. Sittende på gulvet spiser de takeaway-middag.

Reisene med fly til OL-byen er som et lotteri. Men hvis mobilen lyser opp, er det ikke Norsk Tipping som ringer fra Hamar. I stedet kan det bety at du har sittet for nær noen som har fått påvist koronaviruset.

Resultatet kan bli to uker alene på hotellrommet. Noen journalister har fått beskjeden denne uken. For flere utøvere er den store drømmen knust allerede før de fikk på seg konkurranseskoene.