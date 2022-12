Meninger Fotball-VM 2022 Fem svar på Mbappé-gåten

ANALYSE: Det er flere gode grunner til at England kan slå ut Frankrike. Det er minst én god grunn til at de ikke klarer det. Han heter Kylian Mbappé.

Lars Tjærnås

10. des. 2022 09:00 Sist oppdatert 16 minutter siden

Samtlige motstandere har gjennomanalysert ham før kampene. Alle virkemidler, lovlige og ulovlige, blir tatt i bruk for å stoppe ham. Stort sett ingen klarer det.

Nå er det Englands tur til å løse «problem Mbappé».

Den gode nyheten for England er at Kyle Walker har mange forutsetninger for å løse den oppgaven godt. Han har eksplosivitet, erfaring, råskap og rutine. La oss likevel gå inn i de fem elementene som gjør at han skal ha en mulighet til å vinne sin kamp i kampen, den lille kampen som trolig er med på å avgjøre den store: