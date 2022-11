Torpederer fotballens egne verdier

AL BAYT STADIUM (Aftenposten): VM-åpningen skal være en fest, men nå gir den en følelse av avsmak. Fotballen er så langt nede i avgrunnen at det er vanskelig å se noen vei tilbake.

Fifa-president Gianni Infantino solte seg i glansen av Qatars emir, Tamim bin Hamar al-Thani. Ved siden av seg hadde han sin følgesvenn Mohammed bin Salman, Saudi-Arabias kronprins og ivrig fotballinvestor.

8 minutter siden

Qatar – Ecuador 0–2: Kan fotballen reddes? Akkurat nå er det lett å bli motløs. Der sitter Fifa-president Gianni Infantino inneklemt mellom Qatars emir og Mohammed bin Salman, slik han satt mellom Saudi-Arabias kronprins og Vladimir Putin fire år tidligere. Det er bilder som vil gå inn i historien om sportens forfall.

Emirens ankomst fikk jubelen til å gå i taket på Al Bayt Stadium, et praktanlegg som ser ut som det har falt fra himmelen og ned et tilfeldig sted i ørkenen 45 kilometer unna Doha. Rett bak Qatars leder gikk Infantino. Han lignet et barn som venter på å stikke hånden ned i posen med lørdagsgodteri.