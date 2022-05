Han temmer de største egoene, men én ting skiller stjernetreneren fra de andre

OM FOTBALL: Fotballens gentleman er en garantist for å vinne pokaler. Men det betyr ikke at Carlo Ancelotti (62) er verdens beste fotballtrener.

Carlo Ancelotti sammen med Karim Benzema og Vinicius Junior da Real Madrids tropp kjørte i åpen buss etter at seriegullet ble sikret i helgen.

I helgen ble italieneren kastet til værs av feirende Real Madrid-spillere. Galacticos vant La Liga igjen, og Ancelotti ble samtidig den første i historien til å vinne seriegull i de fem største ligaene i Europa.

En enorm prestasjon, naturligvis.

Men 62-åringens oppdrag er ikke over. Onsdag kan den spanske giganten sende Manchester City ut av Champions League og seg selv til finalen i Paris.

Med seier der vil Ancelotti også være tidenes mestvinnende i den turneringen.

Carlo Ancelotti ble kastet til værs av Real Madrids spillere etter at seriegullet ble sikret sist helg.

Guardiola og Klopp

For et år siden var italieneren bortimot avskrevet som toppmanager da han ledet Everton til en skuffende 10. plass i Premier League. Han klarte ikke å sette et tydelig preg på et mellomstort lag i det mange mener er den mest krevende ligaen.

Resten av verden snakket om innovative Pep Guardiola og måten han sesong på sesong tok nye steg med sitt Manchester City-lag. Legg gjerne til energiske Jürgen Klopps jobb med å utvikle Liverpool over tid, så er vi nær fasit på hvem som er og har vært verdens beste trenere i nyere tid.

Først Guardiola. Så Klopp. Deretter en hel haug andre. Men hvor er Carlo Ancelotti i det bildet?

Han er definitivt ett av de mest suksessrike fotballmenneskene de siste 40 årene.

Skiller seg ut

To Champions League-titler og tre seriegull som spiller i en tid der Serie A var å betrakte som verdens beste liga.

Tre Champions League-titler og fem seriegull som manager i fem forskjellige land.

Som manager skiller Ancelotti seg fra sjefene i Manchester City og Liverpool. Der Guardiola og Klopp bygger lag med en tydelig filosofi over tid, klarer pragmatiske Ancelotti å temme stjerner på kort tid.

For det er jo en grunn til Ancelotti blir bedt om å ta over de største klubbene med de største egoene. Real Madrid har til og med ringt ham to ganger, og han er i ferd med å lykkes igjen.

Bortsett fra et syv år langt opphold i sitt kjære AC Milan er det et tydelig mønster i Ancelottis trenergjerning: To år i stor klubb. Fikse noen problemer. Hente en pokal eller to. Så videre til neste stopp.

Milan, Chelsea, Paris Saint-Germain, Real Madrid, Bayern München.

Totalt er det blitt 22 pokaler siden 2003, og det er en enorm prestasjon – men likevel et stykke unna Guardiolas 39 triumfer på kortere tid.

Carlo Ancelotti er flink med de største stjernene. Her er han sammen med Karim Benzema sist helg.

Temmer stjernene

Ancelotti hadde aldri vært i nærheten av å bli en så merittert manager uten enorm fotballkompetanse. Men tidligere spillere peker på en helt annen grunn til at han får de største stjernene til å lykkes.

Milan-elev Paolo Maldini skrev forordet til 2010-biografien «Carlo Ancelotti: The beautiful game of an ordinary genius».

Han peker på evnen til å få selv de største egoene til å senke guarden i garderoben.

– Når han snakker i garderoben og i spillermøter, er Carletto den han alltid har vært: en komiker uten sidestykke. Han klarer å slå en spøk også før Champions League-finaler. Han snakker om søndagsmiddager, han hever øyenbrynet og får oss til å slappe av så mye at vi går ut og vinner kampen, skriver Maldini.

David Beckham ble en gang invitert med på gourmetrestaurant i Parma, 12 mil fra basen i Milano. Ancelotti mener en god lunsj er som fotball. Jo mer en spiser, desto mer sulten blir en.

Beckham var så fornøyd at han nektet å forlate restauranten. Men for å rekke treningen måtte Ancelotti ty til en slags trussel: «Hvis vi ikke drar nå, kommer jeg til å arrangere en ny reunion-turné for Spice Girls».

Da forlot Beckham restauranten.

Kan bli historisk

Måten Ancelotti trakterer de største profilene på, har ført ham langt. Seriegull i England, Spania, Italia, Tyskland og Frankrike har ingen andre klart.

Før Champions League-innspurten har han vunnet turneringen tre ganger, like mange som Bob Paisley og Zinédine Zidane. Det kan bli en fjerde, men da må City slås onsdag kveld.

Andre trenere er kanskje flinkere på feltet og har større tålmodighet i lagbygging. Men pokalene kan ingen ta fra Ancelotti.

