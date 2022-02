Han er sjanseløs om han ikke går solo

OL-BLIKK: Hans Christer Holund (32) kom hjem med gull fra de to siste mesterskapene, men det blir verre nå.

Hans Christer Holund under trening i OL-løypene fredag.

18 minutter siden

Det sies at det er vanskelig å henge med Hans Christer Holund i én time.

At det er enda vanskeligere å holde følge i to timer.

Og at det er bortimot umulig å holde tritt med 32-åringen fra Nittedal i tre timer.

Problemet til Holund er at han ikke skal gå så lenge i OL-løypene utenfor Beijing.

Han bør sprenge feltet i fillebiter og gå solo for å vinne den innledende 30-kilometeren eller avsluttende 50-kilometeren.

Fakta Holund i OL og VM Slik har det gått i Hans Christer Holunds ni mesterskapsstarter: Bronse 30 km (OL 2018), 6. plass 15 km fristil (OL 2018), 6. plass 50 km klassisk fellesstart (OL 2018), 4. plass 50 km klassisk fellesstart (VM 2021), gull stafett (VM 2021), gull 15 km fristil (VM 2021), bronse 30 km (VM 2021), gull 50 km fristil (2021), 10. plass 50 km fristil (2017). Vis mer

Overrumplet alle i 2019

Skiløperen med den ekstreme kapasiteten gjorde nettopp det da han vant sitt første VM-gull på femmila i Seefeld i 2019. Holund hadde ikke vist noe som var i nærheten av form i månedene før mesterskapet, det var så vidt han kom med på laget til den siste distansen, og det var et ubekymret felt som lot ham gå drøyt halvveis.

De trodde ikke «HC» ville stå distansen ut, og da de startet jakten var det for sent.

Den fordelen får ikke Holund i Beijing. Det finnes ikke en skiløper i verden som frivillig gir ham en meter.

Da 32-åringen vant 15-kilometeren i Oberstdorf-VM forrige vinter, var det enkeltstart i fristil.

I Beijing-OL er samme øvelse i klassisk. Han er god også i den stilarten, men enda bedre i fristil.

Med andre ord, Holund har to gullkort i OL: De to lengste distansene.

Hans Christer Holund OL-debuterte med bronsemedalje på 30-kilometeren i Pyeongchang. Hans Christer Holund rykket fra alle og vant VM-gull på femmila i 2019-VM. Hans Christer Holund vant 15 kilometer fristil enkeltstart i Oberstdorf-VM forrige vinter.

Utholdenhetstalent

Men han bør avgjøre før det gjenstår to kilometer, rett og slett fordi han ikke er rask nok i avslutningen.

Det er prisen å betale for erkjennelsen han kom frem til for noen år siden, men som også løftet ham fra å være en god skiløper til å bli en ekstremt god skiløper.

Holund har alltid hatt et utholdenhetstalent. Men det er først i voksen alder han har knekt koden for hvilken trening som passer for ham.

X antall timer for å trene styrke og hurtighet gjorde ikke Holund raskere.

Han valgte i stedet å spisse sin spisskompetanse: Den aerobe treningen. Milslukeren trente nesten kun utholdenhet, annen aktivitet gikk ut over hans spisskompetanse.

Det har gjort ham til den skiløperen med best kapasitet. Og spurten? Den var det lite å gjøre med uansett.

Treffer alltid formen

Belønningen er blitt fem medaljer på åtte starter i OL og VM de siste fire årene. Sammen med kameraten Simen Hegstad Krüger er Holund den flinkeste til å finne formen til mesterskap.

– Det handler om erfaring og det å kjenne kroppen sin godt nok. I tillegg må du være dum nok til å tro at du kan vinne gull, sa Holund da vi spurte om hans evne til å toppe form til riktig tidspunkt.

Treningsprogrammet har stort sett vært det samme, men inngangen til mesterskapene har vært forskjellige:

– Før VM i Oberstdorf i fjor gjorde jeg ikke noe spesielt. Da var jeg allerede i god form og kunne bruke de siste ukene på å «fintune». Men før Seefeld-VM var det en del spesielle økter. En måned før femmila var jeg ikke i nærheten av å være god nok. Jeg tok noen grep, jeg måtte gamble, og følte jeg ikke hadde noe å tape.

– Hvilke grep?

– I starten av 2019-sesongen var jeg «nedtrent. Jeg manglet overskudd. Jeg valgte kortere økter, mye kortere enn jeg er vant til – også på intervalløktene. Det høres rart ut å gjøre det inn mot ei femmil, men jeg måtte bygge meg selv opp igjen. Jeg var på hytta ved Sjusjøen i lang tid, jeg koste meg og gikk lange skiturer i pent vær.

Holund stengte sosiale medier og leste ikke aviser på en måned.

– Jeg levde i min egen boble. Før OL leste jeg at jeg hadde fått terningkast 2 i medaljemuligheter. Sånne vurderinger ville jeg ikke lese, du blir påvirket uansett hva du hører og leser.

– Har du fortsatt med det?

– Nei, jeg har ikke klart å gjøre det.

For ordens skyld: Vi ga Holund karakteren fire i vårt OL-barometer denne gangen. Statistikken sier nemlig at Nittedal-løperen kommer hjem fra Beijing-OL med to medaljer.

30 kilometer herrer: Søndag kl. 08.00