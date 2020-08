Suksessen er nesten vanskelig å tro på

KOMMENTAR: TIL vinner. Ikke bare nå og da, men hele tiden. Når skal vi bli vekket fra denne merkelige drømmen?

JUBEL: Her gleder TIL-spillerne seg over sin sjette strake seier, sammen med Isberget, etter kampen mot Stjørdals/Blink sist fredag. Foto: Rune Stoltz Bertinussen, NTB Scanpix Rune Stoltz Bertinussen

For noen uker siden satt jeg i en av losjene på Alfheim. Utenfor drev TILs ferske trener sitt nye lag hardt, og bare noen få dager gjensto før seriepremieren. Sett fra utsiden var det tydelig at Gaute Helstrup framsto som en trener med en plan.

Men før det i det hele tatt er spilt en eneste kamp om poeng kan hvem som helst se smarte ut, og bortforklare det meste.

Når det spilles om poeng, endres som kjent alt dette. Ingen trener kan skjule seg bak dårlige resultater, og på sikt komme unna med det. Det visste både jeg, og vedkommende som satt i losjen og drakk kaffe sammen med meg.

Gaute Helstrup er ubeseiret som TIL-trener. Rune Stoltz Bertinussen

Vi snakket om månedene som ventet, om forventningene og presset som lå på skuldrene til Kroken-gutten Gaute som virkelig hadde tatt på seg en voksen jobb. En måned og seks seriekamper senere er det ikke vanskelig å finne punkter som ikke har vært bra nok. Deler av kamper der mangler i TILs spill har blitt godt synlige, og lett å rette pekefingeren på.

Rune Robertsen, iTromsøs sportsredaktør.

Ikke et lag i hele verden rykker opp når 24 av 30 kamper fortsatt gjenstår. Og mye kan fortsatt gå galt. Men for dem som leter etter feilene hos Gaute Helstrups lag blir det stadig vanskeligere å overse at laget i skrivende stund faktisk har vunnet alle kampene de har spilt. Selv de antatt vanskelige bortekampene mot Kongsvinger og Ranheim. Selv bananskallene Øygarden og Stjørdals/Blink på Alfheim.

Da vi satt i losjen før sesongstart, snakket vi om hva som vil være godkjent etter disse seks kampene. Svaret lå på rundt 12-13 poeng. Fasiten viser full pott. I moderne tid har TIL aldri vunnet seks kamper på rad fra starten av sesongen, og selv om disse kampene er spilt i 1.-divisjon kontra den mye tøffere Eliteserien inngir det respekt.

Selv om tromsøværingene flest ikke får ta del i seiersrekka fordi koronaepidemien gjør at bare 200 mennesker slipper inn på kampene, anes det ute blant folk at noe er på gang på Alfheim. Alle liker å være en del av en opptur.

Alt dette er både uvant og vanskelig å tro på. Fordi TIL gjennom siden 2013 i hovedsak har blitt kjent for nedrykksstrid, trenersparkinger og svake resultater. Hvordan TIL havnet i et slikt uføre har alle – både internt i TIL – eller ute blant menigmann sin egen fasit om.

Summen av alt dette er uansett at TIL i skyggen av store navn som Brann og Rosenborg har skapt et inntrykk av å være en kaosklubb. Et sted der vinnerkulturen fra Steinar Nilsen og Per-Mathias Høgmos periode mellom 2007 og 2012 stadig har blitt mer glemt og utvisket.

Tromsø har hatt mye å juble for denne sesongen. Rune Stoltz Bertinussen

Seks kamper på rad uten poengtap i en divisjon der TIL ikke bør ha ambisjoner om å være lenger enn noen få måneder til, friskmelder selvsagt ikke en skadeskutt klubb. Fortsatt ligger kvelende økonomiske utfordringer der. Konkurrenter, som erkerival Bodø/Glimt, spiser av det superlokale talentfatet TIL egentlig skal ha full kontroll på.

Likevel kunne det gått så mye verre i de drøye to månedene siden Gaute Helstrup overtok. Og hvordan TIL hjelper byens selvtillit er ferskvare, og handler i mange tilfeller om hvordan A-laget gjorde det sist de var i aksjon.

De neste ukene kan TIL skape et skikkelig grunnlag for en festlig høst. Fra og med kampen mot Åsane i Bergen mandag kveld skal det spilles sju kamper bare i august. Enten får vi svar på om seiersrekka var noe som ga feilaktig håp om en ny TIL-tid, eller om suksessen fortsetter.

Samtidig er det ekstremt viktig for TIL å skape den identiteten som skal gi varig suksess på toppnivå. Noen tap i OBOS-ligaen betyr ingenting. Å være god i denne divisjonen betyr ikke automatisk at det leveres i Eliteserien. Se bare på Aalesund som i 2019 rykket opp med ny poengrekord.

For TILs del handler det om at rette folk settes på rett plass, både på og utenfor banen. At Helstrups tankegang faktisk blir gjennomført. Og at han og klubbledelsen tør å se på hva klubben mangler, når motstanderen ikke lenger heter Strømmen og Raufoss.

De strategiske valgene er det bare å komme i gang med i kulissene. Mer synlig for folk er prestasjonene i neste kamp – som ikke er mange timer unna.