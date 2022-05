Kaoset var ikke den største skandalen

Det verste var løgnen etterpå.

Liverpool-supportere havnet i en flaskehals på vei inn på stadion. Politiet brukte tåregass.

Hvor ille kunne dette gått?

Det er spørsmålet som får en til å grøsse etter at finalen i Champions League ble forvandlet til et farlig kaos for tusenvis av supportere. Bildene sprer seg raskt. De forteller om frykten som preget folk. Det var en far og hans sønn, med skjerf som eneste beskyttelse mot politiets tåregass. En eldre mann med stokk, flyktende fra området. En gutt sprayet i ansiktet idet han skal løse inn billetten.