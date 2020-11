«Frontene i ordkrigen mellom fotball og resten av verden er så steile, at det er greit å ta en pause og trekke pusten»

KOMMENTAR: Kampen om å finne syndebukker etter den avlyste kampen mot Romania er lite fruktbar. Det er tid for å løfte blikket fremover.

Erling Braut Haaland og det norske herrelandslaget i fotball måtte avbryte reisen til Romania på Gardermoen. Foto: Stian Lysberg Solum, NTB

Lars Tjærnås

15. nov. 2020 13:17 Sist oppdatert nå nettopp

Kort om saken

Det norske herrelandslaget ble satt i karantene som følge av visekaptein Omar Elabdellaouis positive koronatest fredag formiddag.

Lørdag formiddag sto landslaget likevel klare på Gardermoen og avreise til Bucuresti for å spille Nations League-kamp mot Romania, da Helsedirektoratet påpekte at det ville være et brudd på den nasjonale covid-19-forskriften å reise.

24 timer før kampstart valgte Det europeiske fotballforbundet å avlyse Romania-Norge søndag kveld.

Nå er frontene i ordkrigen mellom fotball og resten av verden såpass steile at det kan være greit å gå til pause og trekke pusten.

Det er nemlig ikke sånn at fotball er den grådige kjempen som ikke ser andre enn seg selv. Men det er ikke sånn at den bør bli det heller.

Forbannet helseminister

Trolig er det ikke mulig å se sindige Bent Høie mer frådende forbannet enn da han lørdag kveld forkynte at fotball har fått de største unntakene i løpet av denne pandemien. Det er en høyst diskutabel påstand. Det er mulig å hevde "Harryhandlere", Syden-turister, Tom Cruise og en del andre har fått større. Men det er heller ikke det dette primært handler om. Fotball har ikke fått en gave. Den har fått et mandat av tillit å forvalte. Den tilliten har fotballen forvaltet svært godt.

Da pandemien stengte ned stort sett alt i Europa i mars stengte også fotball. Selvsagt. Fotball er en del av verden, og har med ytterst få unntak forstått det fullt ut.

Da den sakte tilnærmet seg en gjenåpning senere på våren og sommeren var det i et tett samarbeid med myndighetene. Enigheten om oppstart kom fordi begge parter så at de hadde veldig mye å tjene på det.

Sammen mot pandemien

Norsk Toppfotball har så langt etter å ha arrangert mange hundre kamper med noen tusen involverte i et halvt år med omtrent nøyaktig like mange (eller få) smittetilfeller som en bryteklubb i Østfold registrerte på en uke. I fire av fem ligaer jobber dessuten de fleste full tid utenom fotball. Det gjør tallene enda mer imponerende. Når de er så lave skyldes det et regime som er så strengt at det heldigvis avdekker og isolerer de få som er smittet tidlig. Det er fullt mulig, kanskje til og med klokt, å tenke tanken at fotball har hindret de som ble smittet uten å kjenne symptomer å spre det ytterligere, fordi de ble testet obligatorisk mange ganger i uken.

Det er like mulig å tenke tanken at de har tatt med seg gode vaner til sine andre arenaer, og påvirket positivt der.

På Arena Nationala i Bucuresti skulle Romania og Norge spille Nations League-kamp søndag kveld, men den ble avlyst. Foto: Aleksandar Djorovic, NTB

Bidrag til psykisk helse

De siste månedene har vært brutalt tunge for de fleste i hele verden. Pandemien har rammet de mest sårbare, de ensomme og de med psykiske utfordringer blant oss ekstra hardt. Veldig mange har uttrykt hvor mye idrett og fotball har betydd for dem i denne tiden. Den har vært et lysglimt i en ellers bekmørk tilværelse. I Madrid, Manchester og Mosjøen sitter det trolig mennesker som har holdt seg oppe ved å ha idrett som en støttespiller i en hverdag som er krevende å mestre. Kanskje er det svulstig, men trolig har aldri fotball hatt større legitimitet enn akkurat dette mørke året, i alle fall for mange av dem som har behøvd den aller mest.

Bidragsyter til folkehelsen

Alle har vært unge en gang. Vi husker hvordan vi ble inspirert av forbildene på TV til å ta med ballen på løkka og leve oss inn i en verden der vi "var" vår favorittspiller. Det har garantert vært mange også disse månedene som har ruslet vekk fra dataspill med ballen under armen for å imitere scoringene til Erling Braut Haaland og fintene til Caroline Graham Hansen.

Den aller største gevinsten har selvsagt vært åpningen for trening og kamper til barn og unge en periode, men det har i alle fall ikke bidratt negativt at toppfotball har fått spille heller.

Redde arbeidsplasser

Fotball nasjonalt er en viktig industri, internasjonalt storindustri, med mange arbeidsplasser involvert. For fotballen handlet det, selvsagt, også om dette punktet. Å redde klubber er også å redde arbeidsplasser, hindre enda flere å havne i ledighetskø. Det er lett å forstå. Samtidig er det på dette punktet fotball selv gjør klokt i å vise aktsomhet.

Det har vært et ekstraordinært år. Det krever ekstraordinære tanker. Løsningen å skulle redde fotball ved å spille mest mulig fotball er ikke alltid klok.

Sagt i klartekst: Privatlandskampene som ble presset inn sist uke var etter min mening uklokt. Uten på noen måte å være smitteekspert er det enkelt å begripe at landskamper er et større problem enn klubbkamper, fordi en blander spillere fra mange miljøer, og kombinerer det med reiser. Derfor burde det holdt å spille tellende landskamper uten å skvise appelsinen til siste dråpe.

I Norges tilfelle resulterte det i en uke som vil bli husket i hundre år. Som eneste av 55 land i Uefa stilte vi ikke til kamp. Det er mange eksempler på at land som opplevde nøyaktig det samme, med smitte i troppen, handlet annerledes. Sverige fikk for eksempel Carl Starfelt med positiv test etter kamp mot Danmark onsdag, men reiste hjem og spilte kamp mot Kroatia lørdag kveld.

Uansett, det ble som det ble. Det er gjennomdiskutert, kranglet og synset nok om. Kampen om å finne syndebukker er lite fruktbar. Det er tid for å løfte blikket fremover. I det blikket bør fotball fortsatt få lov å spille en svært viktig rolle.