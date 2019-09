Det skal visst blåse kraftig i Kristiansund på søndag. Det er ekstraordinære omstendigheter som gjør at Lars Arne Nilsen vurderer å gjøre et grep han ikke har brukt på nesten tre år: Bruke Azar Karadas fra start som spiss.

For Brann-treneren mener at Karadas løper for lite og presser for dårlig til at han kan brukes fra start som spiss. Da må treneren i så fall ommøblere hele startelleveren for å få plass til ham.