Meninger Videodømming I England er det virvar. Neste år kommer kaoset til Norge. ANALYSE: Minimal innflytelse – maksimal nytte. Slik ble videodømming (Var) solgt inn i Premier League. Nå mener stadig flere at det har stikk motsatt effekt.

19 minutter siden

Forkortelsen er enkel. Video Assistant Referee. Et annet øye, et friskere øye, og mest av alt et øye som får muligheten dommeren aldri selv får. Nemlig å se en tvilsom situasjon flere ganger.

Intensjonen er det ikke noe feil med. Fotball er en milliardindustri. Det brukes enorme summer med mål om å oppnå suksess. Da er kravet om rettferdighet lett å forstå. Åpenbare feilbeslutninger som koster poeng, skulle bort. Derfor endte avstemningen i november 2018 med enstemmighet. Det nye verktøyet skulle tas i bruk fra sesongen 2019/20. I 2023 kommer det til Eliteserien også.