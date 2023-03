Forfallet til Erling Braut Haaland påvirker trolig minst like mye av kampplanen til Spanias landslagssjef, som det gjør for Ståle Solbakken.

– Jeg hadde en meget nedbrutt Haaland på hotellrommet klokken 12 i natt. Solbakken fikk den nedslående beskjeden: Haaland reiser hjem fra Spania. Hva gjør det med Norge? Haaland er borte. Da dreier alt seg om å glemme ham.

22.03.2023 06:45

Den litt spissformulerte påstanden krever en forklaring. Fotball handler om to ulike deler, spill og motspill.

Når to lag med lik spillestil og filosofi møtes, er eget spill ofte avgjørende. Når to lag som tenker ulikt møtes, vil motspill bety mer. Haalands fravær betyr at den nye sjefen, Luis de la Fuente, kan tenke annerledes på to punkter. Begge deler er dårlig nytt for Norge.