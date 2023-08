Det er ingen motsetning mellom å spille i Saudi-Arabia og for Norge

Det er gode grunner til å mislike Saudi-Arabias fotballsatsing. Men det er stor forskjell på dette og Russland-valget.

Mathias Normann trivdes ikke i Russland lenger. Nå velger han Saudi-Arabia. Vis mer

Publisert: 20.08.2023 16:42

Én ting er i hvert fall sikkert. Mathias Normann (27) sjekker ikke stemningen i den norske opinionen før han velger klubb.

For andre gang på under ett år blir det bråk. I fjor høst dro han for å spille fotball i Russland. Nå setter han kursen mot Al-Raed i Saudi-Arabia. Men det er tross alt vesentlig forskjell på de to overgangene.