Dette er spilleren den nye Brann-treneren må bruke tiden sin på

KOMMENTAR: At Daouda Bamba bommer, er Branns minste problem. Det er lagkameraten som er i trøbbel.

Endringene i Branns spillestil er klart mest omfattende for to av Branns spillere. Én av dem viste mot Mjøndalen at han omfavnet endringene og var i stand til å håndtere dem.

Det var Petter Strand.