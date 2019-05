Ingve Bøe mener Vålerenga kan takke én mann for at Viking ikke tok alle tre poengene

VIF kan kun takke Adam Larsen Kwarasey for at de i går kunne returnere til hovedstaden med ett poeng. I første omgang hadde keeperen to fantastiske parader som de fleste av oss så i mål.

Først var Ylldren Ibrahimaj nær med en hard direkte avslutning på halv volley, deretter headet Tommy Høiland fra kort hold. VIF-keeperen forhindret Viking-ledelse til pause alene. Med to slike avgjørende redninger var målvakten banens beste i min uoffisielle kåring. Som nå er offisiell. Litt for mange cornere og innlegg med snø på gjorde han hakket bedre enn nødvendig.