De største talentene forsvinner

KOMMENTAR: Og nå gjør de det før de omtrent har spilt ett minutt A-lagsfotball i nord.

Nordnorske klubber er i realiteten sjanseløse i konkurransen om sine egne stortalenter som Andreas Schjelderup (16) og Isak Hansen-Aarøen (15). Her er duoen tatt bilde av i en aldersbestemt landskamp. RUDI FREMSTAD/NFF

Nå nettopp

To gutter, som begge fyller 16 år i 2020, drar denne sommeren fra Nord-Norge til utlandet for å fortsette fotballkarrieren. Isak Hansen-Aarøen (15) og Andreas Schjelderup (16), fra henholdsvis Tromsø og Bodø, er to helt tilsynelatende normale tenåringer. Vokst opp i TIL og Bodø/Glimt.

Bortsett fra ganske viktig detalj. De er de to beste spillerne i sin årsklasse, i hele Norge. Med alle de konsekvensene det medfører. Som interesse fra storklubber Europa rundt.

Det er ingen vits å nevne alle klubbene som har vært på banen for å vurdere denne duoen, det er omtrent bare å nevne en vilkårlig europeisk storklubb, så treffer du. Da Schjelderup for noen dager siden gikk ut med valget sitt om å dra til danske FC Nordsjælland, var klubber som nederlandske PSV Eindhoven og spanske Villareal aktuelle helt til avgjørelsen ble tatt. I Aarøens tilfelle var Liverpool på banen helt til valget falt på Manchester United i fjor. Det sier sitt at Aarøen fikk treffe Jürgen Klopp på kontoret sitt, da han var på besøk der.

Rune Robertsen, sportsredaktør iTromsø.

Både TIL og Glimt ønsket selvsagt å beholde spillerne i flere år til på proffkontrakter i egen klubb. Av flere åpenbare årsaker. Fra en spiller fyller 15 år kan en norsk spiller signere en proffkontrakt for en norsk klubb. På denne måten sikrer klubben seg økonomiske forhandlingsrettigheter utover den fastlagte ordningen med utdanningskompensasjon som alle har krav på.

Ikke minst er aspektet med å la tilskuere på Alfheim og Aspmyra få opplevelsen av å se de største talentene utvikle seg på A-lagsnivå før de forsvinner til en utenlandsk klubb av en stor verdi. Slik skapes profiler som setter spor.

Det skjedde ikke her, og vil neppe skje igjen i framtiden når lignende tilfeller dukker opp. Riktignok har Aarøen fått debuten sin for TIL for noen dager siden, og vil kanskje få noen minutter til før han drar til Manchester United i august.

Her er det likevel ingen grunn til å klage for verken TIL eller Glimt. Det er ikke nytt at utenlandske klubber følger talenter helt ned i 11-12-årsalderen i Norge. Forskjellen fra noen år tilbake er bare at disse klubbene i enda større grad følger med. Via stream, via landslagssamlinger og via kontakter som fysisk ser kamper i nasjonalt seriespill for 14-åringer.

For samtidig som de to nordnorske klubbene til sammen bruker over 20 millioner årlig på akademiene sine, virker veien til å beholde de aller beste i klubbene fram til de er 18-19 år, og A-lagsprofiler, som en utopi. Når slike spillere heller ikke signerer proffkontrakter, betyr det at det brukes ressurser på spillere som andre får nyte godt av, uten at moderklubben står igjen med så mye som de ønsker.

I motsetning til andre land kan det i Norge ikke signeres såkalte pre-kontrakter som forplikter en spiller før han er 15 år. Noe Manchester United for eksempel gjorde med Isak Hansen-Aarøen. Etter det jeg er kjent med er det krefter i norsk fotball som ønsker å endre denne regelen for på denne måten å stå litt bedre rustet.

Konsekvensen er uansett interessant, skulle denne regelen bli lempet på. Hvis foreldrene til et 14 år gammelt stortalent ikke signerer en slik kontrakt, kan det ende med at klubben ikke tar inn spilleren i klubben. Fordi de må investere mer enn de får igjen den dagen vedkommende forlater uten å ha skrevet proffkontrakt.

Her er det viktig å ha med seg et viktig aspekt. Det ses ofte ned på spillere som i ung alder drar ut, spesielt om det er spillere som ikke er i kategorien Aarøen/Schjelderup. Mange av dem som kommer tilbake, og kanskje ikke har lyktes, får ofte et stempel som avskiltet B-vare. Slik bør det ikke være. Disse har med seg verdifull erfaring, noe som er uvurderlig for norsk fotball.

Selv om akademiene både i Tromsø og Bodø tar steg, utvikler akademier i utlandet seg ofte enda raskere. Noe jeg ikke skriver for å snakke ned flinke folk som Ola Rismo og Jonas Johansen i TIL, eller Håvard Sakariassen og Cato Hansen (nå i Grand) i Bodø/Glimt.

Da vil den eneste måten å ta igjen disse på, være å lære av dem. Reise ut, eller hente inn impulser. I sosiale medier var det enkelte reaksjoner på at ikke engang nåværende serieleder Bodø/Glimt klarte å beholde et talent som Andreas Schjelderup, men heller måtte se han gå til en dansk klubb. Sannheten er at FC Nordsjælland og flere andre akademier i Danmark har vært langt foran de norske.

At to slike talenter vokser opp i nord er selvsagt noe å slå seg på brystet for. Selv om ingen vet hva som venter videre i karrieren til en 15-åring er signaleffekten sterk. Unge fotballspillende gutter og jenter har ikke Stefan Johansen eller Morten Gamst Pedersen som idoler. Da ser de heller mot Aarøen, Schjelderup eller for den saks skyld Chelsea-klare Bryan Fiabema fra Tromsø.

En dag vil kanskje et av de nordnorske akademiene være gode nok til å konkurrere, når utenlandske klubber kommer på banen for å hente kremen blant de lokale ungdommene. Men akkurat nå vil akademienes evne til å utvikle de nest beste være det viktigste de gjør.

Mange 15-åringer er heldigvis igjen når de beste har dratt. Noen vil bli suksesshistorier og selges som 20-åringer, andre kan bli i klubben hele karrieren. De sistnevnte gutta er profilene folk får et tett forhold til, og kan se på stadion annenhver søndag. Det er også ganske så kult.