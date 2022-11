Meninger Fotball-VM 2022 Herfra strekker Qatars innflytelse seg ut i verden DOHA (Aftenposten): I 2005 kom Diego Maradona og Pelé på besøk. Få forsto hva som egentlig var i ferd med å skje.

Verdens øyne rettes nå mot de åtte VM-stadionene. Men i utkanten av Doha ligger et annet anlegg som har betydning for Qatars utspekulerte strategi. Det gir også et innblikk i hvorfor VM havnet i landet.

Kort forklart: Innflytelse kan kjøpes gjennom mer enn bestikkelser.