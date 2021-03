Triumfen ga et innblikk. Kanskje ligger ikke svaret hos stjernene.

Det har vært mye snakk om Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard. Men det kan være noe helt annet som avgjør dette lagets fremtid.

Erling Braut Haaland scoret null mål på tre kamper. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

30. mars 2021 22:37 Sist oppdatert 18 minutter siden

Montenegro-Norge 0–1

Landslagsfotball er sjelden stedet for de store offensive visjonene. Tiden til forberedelser er for knapp. Ofte handler det om å skvise ut akkurat nok til å vinne de nødvendige kampene. Det var akkurat det Norge gjorde her.