«Johaug ble provosert, men treneren fortjener skryt»

KONNERUD: Nok en gang var Therese Johaug utilnærmelig. Slik er det egentlig alltid når det er snakk om distanselangrenn, enten løypa er flat eller knallhard. På ski-NMs første dag var hun 44 sekunder foran sølvvinner Astrid Uhrenholdt Jacobsen.

Sist helg oppsto en diskusjon mellom verdens beste kvinnelige langrennsløper og hennes trener Ole Morten Iversen. Den rutinerte skilederen fra Meråker foreslo at kvinner skal gå lettere løyper enn menn for å øke spenningen. Bakgrunnen var de svært tøffe løypene under prøve-VM i Oberstdorf.