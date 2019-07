«Tiden renner ut for TILs Ondrasek-jakt»

TIL-flørten med den tidligere storscoreren har preget store deler av sommeren for klubbledelsen. Gjennom Ondraseks tsjekkiske agent har klubben sjekket muligheten for at et comeback kunne bli en realitet.

At Ondrasek forsvinner fra toppklubben Dallas i USA ligger i kortene etter en lengre periode i kulden. I en treningskamp laget spilte nylig var Ondrasek den eneste spilleren som ikke fikk tid på banen.

Internt i TIL er det nå en utålmodighet for å få avklart ståa rundt en eventuell overgang – selv om både sportssjef Svein-Morten Johansen og hovedtrener Simo Valakari er på ferie. Det er forståelig. For klubben har allerede brukt mye tid på det som lenge har vært TILs førstevalg i sommer. På et eller annet punkt bør ledelsen i stedet vende blikket andre steder. iTromsø er kjent med at det kan skje i løpet av få dager, dersom en avklaring ikke er på plass.

Veien fram til en overgang er uansett lang. Med en kontrakt som går ut sommeren 2020 har ikke TIL råd til å kjøpe spilleren ut av kontrakten. Lønnsmessig er Ondrasek bokstavelig talt i en annen liga med en lønn på cirka 4,6 millioner kroner i sesongen. Det er 3,6 millioner mer enn TILs lønnstopp per i dag.

Vel vitende om at Dallas vil kvitte seg med spissen er det to scenario som åpner seg. Den første er at Ondrasek leies ut til en annen klubb. Det vil gjøre at den amerikanske klubben blir kvitt spilleren inntil videre, og kan bruke tid og ressurser på spillere de faktisk vil satse på.

Den andre muligheten er at Ondrasek blir kjøpt ut av kontrakten han står i. Det vil fristille 30-åringen som da kan velge hvilken klubb han vil. En slik løsning forutsetter at begge parter er enige om det. Hvis Dallas virkelig vil bli kvitt Ondrasek betaler de den utestående lønna. Alternativt vil Ondrasek så mye bort at han frasier seg deler av lønna han har krav på i kontrakten for å få spille fotball igjen.

iTromsø får opplyst at det forhandles om en sluttavtale, og at Ondrasek dermed vil være en fri mann i løpet av kort tid. Dette er imidlertid ikke gode nyheter for TILs håp om å signere spilleren.

Det er nemlig ikke bare TIL som følger med Ondraseks situasjon i USA. Andre og langt større klubber er også på banen. Det skal særlig gjelde klubber i tsjekkerens hjemland. Sparta Praha er en av disse.

TILs beste håp per i dag er at Ondrasek og klubben ikke kommer til enighet rundt en sluttavtale. Dermed vil spissen kunne leies ut til TIL, som vil kunne betale deler av den gjenstående lønna i 2019. Fortsatt snakker vi om millionbeløp, noe som gjør en slik overgang kontroversiell. Spørsmålet om det er rett å bruke så mye penger på en spiller over en så kort tidsperiode. En spiller som i utgangspunktet ikke har noe potensial for videresalg, og dessuten vil sprenge TILs lønnspolitikk.

Den uavklarte situasjonen mellom Dallas og TIL gjør dessuten at klubbledelsen på Alfheim ennå ikke har lagt et forslag på bordet til investorene som bruker å hjelpe ved slike overganger. De siste par årene har en blanding av enkeltpersoner og selskaper vært de som har hjulpet TIL. Særlig Trond Mohn, Consto, Kræmer og Harila har lagt penger på bordet, både for å hente spillere, men også forlenge kontrakter.

I en ideell verden skulle klubben vært selvforsynt med midler til å hente nye spillere. Det er fortsatt langt unna å bli en realitet, noe som kritiseres av mange i Tromsø. Dermed er det til dels investorene som bestemmer om de liker spilleren – og med det har mye makt i TIL.

Og her er det i TIL-standard ganske store penger det er snakk om. Hvis TIL velger å hente inn Ondrasek vil det være for å få hjelp til å unngå nedrykk på kort sikt. Dermed blir det også et verdivalg for det pengesterke spleiselaget som da vil legitimere en løsning som koster mye – og strengt tatt er en gambling.

TIL har i praksis spilt uten en fungerende spiss i over ett år. De siste 30 kampene har TIL tapt 20 av dem, den siste i Haugesund sist søndag. Du trenger ikke ha mye peiling på fotball for å skjønne at det ikke er bærekraftig på sikt.