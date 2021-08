Ronaldo-overgangen gjør at kravet om pokaler stiger

ANALYSE: Ronaldos comeback kan vise seg å bli akkurat det Ole Gunnar Solskjær trenger for å nå målet om å vinne pokaler. Her er tre gode grunner.

Ole Gunnar Solskjær scoret i Premier League-kampen mot Charlton i august 2006, og førstemann til å gratulere var rekkekamerat Cristiano Ronaldo.

27. aug. 2021 18:41 Sist oppdatert nå nettopp

Tiden der bare fremgang er godt nok, er tilbakelagt for Ole Gunnar Solskjær. Fredagens nyhet om at Ronaldo er på vei inn portene på Old Trafford igjen, vil garantert ikke minske presset på Solskjær.

Søndagens ligakamp mot Wolverhampton blir et slags jubileum for Solskjær. Da leder han Manchester United for 100. gang i Premier League. En bedre 100-kampers gave enn Cristiano Ronaldos overgang fra Juventus kunne nordmøringen knapt ha fått.