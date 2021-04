Se, nå smiler Messi igjen!

OM FOTBALL: Én ting har fotballen lært oss det siste halvåret: Avskriv aldri Lionel Messi (33).

Lionel Messi tok sist søndag med seg kona og de tre barna da han ble hedret for å ha spilt flest kamper for Barcelona gjennom historien. Foto: Joan Monfort, AP

10. apr. 2021 09:00 Sist oppdatert nå nettopp

«Er det på La Manga de spiller?»

Spørsmålet fra kompisen var relevant, ettersom favorittlaget Liverpool møtte Real Madrid på det som lignet en oppblåst ballbinge i Champions League tidligere denne uken.

Mektige Santiago Bernabéu er under renovering, og Real Madrid spiller sine hjemmekamper på den langt mindre reservearenaen Estadio Alfredo Di Stéfano.

Åpent, nakent og dødt.

Omtrent som treningsanlegget ved forblåste La Manga, der norske fotballspillere i årtier hutret seg gjennom treningskamper for å finne formen til seriestart.

Men det er altså på stusslige Alfredo Di Stéfano stadion vårens kanskje viktigste seriekamp, i den mest intense toppstriden i europeisk fotball, spilles lørdag kveld kl. 21.00.

Real Madrid mot Barcelona i La Liga.

I potten: Seriegull.

I hovedrollen: En blid Lionel Messi.

Fakta Visste du dette om El Clásico? * Lionel Messi ha scoret 26 mål mot Real Madrid, Cristiano Ronaldo og Alfredo di Stefano har scoret 18 ganger mot Barcelona. * Dagens kapteiner har også flest kamper i El Clásico-historien: Sergio Ramos (skadet) har 45, Messi har 44. * Barcelona og Real Madrid er de to mestscorende lagene gjennom La Liga-historien: Barcelona har 6243 mål, Real Madrid 18 færre med 6225. * De mest kjente som har spilt for begge lag: Bernd Schuster, Michael Laudrup, Ronaldo, Luis Figo, Luis Enrique, Gheorge Hagi, Samuel Eto'o. Vis mer

På lille Alfredo Di Stéfano, med 6000 seter, spilles vårens største klubbkamp i europeisk fotball. Foto: SERGIO PEREZ / REUTERS

Gigantenes comeback

Å avskrive fotballag er skummelt. Spesielt i en sesong med tett kampprogram, mange skader og slitne spillere. Vi har opplevd de merkeligste resultater.

Likevel var det mange som avskrev gigantene Barcelona og Real Madrid i kampen om seriegullet i La Liga da januar ble til februar. Klubbene gjorde det langt på vei selv også.

Atlético Madrid hadde 10 poengs luke og én kamp til gode. Det var opplest og vedtatt at Diego Simeones menn skulle vinne serien.

Men så enkelt var det ikke. Ballen begynte å rulle feil vei, ballen traff stolpen i stedet for mål. Det ble gjort feil i forsvar, presset økte og selvtilliten forsvant.

Samtidig begynte Barcelona og Real Madrid å vinne kamper igjen.

Barcelona har ikke tapt i La Liga siden 5. desember, de 19 siste kampene har endt med 16 seire, tre uavgjort og 48–12 i målforskjell.

Lionel Messi har spilt 17 av de 19 kampene, argentineren har levert 19 mål og åtte målgivende.

Plutselig er det blitt tett i toppen ni runder før slutt:

1) Atlético Madrid 66 p.

2) Barcelona 65 p.

3) Real Madrid 63 p.

Mye gjenstår av sesongen, men laget som vinner lørdag, ligger svært godt an i kampen om seriegullet.

Lionel Messi feirer ett av sine to mål mot Real Sociedad sammen med lagkamerat Sergiño Dest. Foto: Alvaro Barrientos, AP

Messis smil tilbake

Det viser hvor fort ting kan snu og hvor dumt det er å avskrive.

Som for eksempel da vi 28. oktober antydet at en enorm fotballkarriere nærmet seg oppløpssiden:

«Lionel Messi (33) minner om en helt normal verdensklassespiller. Han ser ikke umenneskelig ut lenger».

Feil dom, fastslår vi et halvt år senere.

For nå spiller Lionel Messi som den Lionel Messi vi lærte å kjenne fra sommeren 2006 til våren 2020: I en egen klasse.

Han scorer mål og redder Barcelona nesten hver helg.

Der han hadde en død frosks ansiktsuttrykk i høst, smiler argentineren igjen nå.

Best illustrert sist mandag, da en smørblid Messi tok med kone og tre barn på indre bane for å motta heder etter å ha spilt flest kamper i klubbens historie.

Det var noe symbolsk over seansen. Lionel Messi omfavnet sin egen familie foran Barcelona-familien.

33-åringen så ikke ut til å være på vei ut portene på Camp Nou.

Lionel Messi har scoret 26 ganger mot Real Madrid. Her fra møtet med Cristiano Ronaldo i 2012. Foto: JUAN MEDINA, REUTERS

Truet med å skifte klubb

Men det var akkurat det han truet med i fjor høst. Messi ville bort fra klubben han har spilt og vunnet for i hele karrieren.

Han var misfornøyd med hvordan klubben var drevet gjennom mange år, og spesielt klubbpresident Josep Maria Bartomeu.

At Messi truet med å forlate klubben, kan ha vært en del av et spill for å få endringer.

For nå er Bartomeu borte, Joan Laporta er tilbake som klubbpresident, og det skal stakes ut en ny kurs for å gjøre Barcelona til Europas beste klubb igjen.

Laporta var president da Messi debuterte for Barcelona og vant sine to første Champions League-trofeer.

Hans hjemkomst kan nok ha blidgjort Messi. Vi vet ikke, men Laporta kan ha kommet med løfter som frister verdens beste fotballspiller til å forlenge kontrakten som går ut om tre måneder.

Kanskje Laporta har lokket med å hente ettertraktede Erling Braut Haaland som ny angrepsmakker?

– Jeg er sikker på at Messi blir hos oss, sa Laporta i sin takketale til alle dem som hadde stemt ham frem som president.

Han påpekte også at Messi hadde møtt frem personlig for å avgi sin stemme i presidentvalget. Argentineren lot seg avbilde sammen med sønnen Thiago da han leverte stemmeseddelen.

Gigantkamp om tronen

Vi vet hva en Messi i humør er i stand til. Nå er han og Barcelona tilbake på vinnersporet. Det kan lede dem til seriegull nummer 27.

Men først må Real Madrid slås på bortebane. Det kan bli en svært severdig batalje.

Uansett utfall i El Clásico, én ting har fotballen lært oss det siste halvåret: Avskriv aldri Lionel Messi (33).

A.L.D.R.I.