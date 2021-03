Nådeløst for tyrkiske stjerner: Kontroverser, pistoldrama og flukt fra hjemlandet

VM-KVALIK FRA HJEMMEKONTORET: Dagens stjerne ble truet med pistol av lagkamerat. Den tidligere toppspissen måtte flykte fra hjemlandet. Det er blodig alvor å være fotballspiller i Tyrkia.

Hakan Çalhanoglu (nummer 10) og Burak Yilmaz (til venstre) scret målene og jublet da Tyrkia slo Nederland 4–2 onsdag kveld. Foto: Tolga Bozoglu, EPA

Kort om saken

Norge slo Gibraltar 3–0 i sin første VM-kvalifiseringskamp. Tyrkia slo Nederland 4–2 i samme gruppe.

Lørdag kveld klokken 18.00 møtes Norge og Tyrkia på La Rosaleda i Malaga. Kampen sendes på TV 2.

En liten betraktning fra vår observasjonspost 3600 kilometer nord for Marbella:

Det er smil og harmoni i fotballandslagets base ved Costa del Sol. Alle ønsker hverandre vel. Og det er veldig flott.

En annen observasjon etter å ha sett Norge jogge inn til 3–0-seier mot Gibraltar:

Det er fortsatt litt snilt på banen, det er for få innpiskere, det er for lite temperatur.

Hvor er drittsekken som tar tak i de tøffeste kampene?

Landslaget kan ha bruk for et par av dem i den andre VM-kvalifiseringskampen mot Tyrkia lørdag. For det møtet blir noe helt annet enn lille Gibraltar.

Om tyrkisk fotball skal oppsummeres med ett ord, må det bli temperatur. Det er et herdet landslag Norge møter.

Pistoldrama på landslaget

En trenger ikke grave dypt for å finne tyrkiske landslagshelter med dramatiske historier.

Vi kan starte med Hakan Çalhanoğlu og Burak Yilmaz, målscorerne da Tyrkia ganske overraskende slo gruppefavoritt Nederland 4–2 onsdag kveld.

Çalhanoglu er kanskje kjent for mange som playmakeren med den presise frisparkfoten i Milan.

I Tyrkia er han også ofte omtalt som den sylferske landslagsspilleren som ble angrepet av en lagkamerat med pistol på hotellrommet.

Etter et tap for Nederland i oktober 2013 dro mange av Tyrkias spillere på nattklubb i Istanbul, blant dem 19 år unge Hakan Çalhanoglu og hans romkamerat Ömer Toprak.

De havnet i krangel med landslagskamerat Gökhan Töre. Hvorfor? Feil mann la an på feil dame. Det ble så hett at Töre tok med seg en kamerat og stormet hotellrommet til Çalhanoglu og Toprak midt på natten.

Töre trakk frem pistolen og truet de to lagkameratene på livet.

Ingen skudd ble avfyrt, situasjonen roet seg og Töre ba om unnskyldning.

Hakan Çalhanoglu er lagkamerat med den norske landslagsspilleren Jens Petter Hauge i Milan. Foto: Antonio Calanni, AP

Ble tilgitt av landslagssjefen

Çalhanoglu valgte å ikke si noe offentlig, fordi det ville ødelegge karrieren til Töre.

Landslagssjef Fatih Terim bestemte seg for å legge lokk på saken. Töre ble utestengt i ett år, men da han var tilbake i november 2014, sa landslagssjefen:

– Dersom vi hadde utestengt alle som har gjort en feil en gang, så hadde vi ikke hatt spillere igjen.

Çalhanoglu, født i Tyskland med tyrkisk opphav, valgte til slutt å stå frem med sin historie hos den tyske TV-giganten ZDF.

– Jeg ble slått og liggende i et hjørne. Da kom han opp til meg og sa: «Jeg skyter hvis du beveger deg». Jeg ble liggende stille, jeg beveget meg ikke, men jeg fryktet for livet mitt, sa ett av Europas største talenter.

Pistolmannen Töre spilte sin siste landskamp i oktober 2015, mens Hakan Çalhanoglu i dag er Tyrkias viktigste spiller.

Så glad ble Burak Yilmaz etter tre mål mot Nederland. Foto: MURAD SEZER, REUTERS

Slakting av sauer

Det er ingen kjære mor å være fotballspiller i Tyrkia, det er godt kjent. Vi har hørt historier om pistolskyting blant tilskuere som har fulgt treninger, det er viden kjent at supportere slakter sauer og smører inn lagbussen med blod. Det skal visst nok bringe lykke.

Tidligere Besiktas-proff Arild Stavrum, som også er temperamentsfull, fortalte oss en gang at han ble overfalt av en full gammel dame da han dro over til den asiatiske delen av Istanbul, Fenerbahçe-siden.

I Tyrkia er det fire store klubber, der supporterne virkelig misliker hverandre: Besiktas, Galatasaray, Fenerbahçe og Trabzonspor. Det er blodig alvor og det kan være direkte farlig å gå på kamper når de lagene møtes.

Tremålshelten mot Nederland, Burak Yilmaz, har spilt for alle fire. Da er du hardhudet!

Som Trabzonspor-spiller i 2012 filmet han seg til et straffespark i sluttminuttene av en kamp, det gjorde at hans gamle klubb Besiktas mistet seriegullet.

Derfor var det store supporterprotester da Besiktas hentet spissen tilbake i 2019. Han har vist fingeren til egne supportere etter å ha blitt tatt av banen og fått sparken. Han har stadig havnet i kontroverser, men selv har iskalde Burak Yilmaz trukket lett på skuldrene etter å ha blitt kastet flasker på:

«Det er sånn som skjer. Livet går videre. Jeg respekterer både kritikk og hyllest fra supporterne».

Alt preller av spissen som ønsker å senke Norge lørdag.

Nasjonalhelten måtte rømme

Historiene til dagens landslagsspillere er likevel ikke nærheten av skjebnen til Hakan Sükür, den tyrkiske legenden som scoret tidenes raskeste VM-mål i bronsefinalen mot vertskapet Sør-Korea i 2002.

Han var forgudet som fotballspiller, men livet etter karrieren ble et helvete.

I fjor fortalte Sükür sin historie til den tyske avisen Welt am Sonntag. Om det å gå fra nasjonalhelt til å leve på flukt i et annet kontinent.

Han fikk hedersmedalje av Tyrkias omstridte president Recep Tayyip Erdogan for innsatsen på fotballbanen.

Noen år etter karrierepunktum ble Sükür politiker og medlem av det tyrkiske parlamentet. Han representerte AKP, Erdogans parti.

Men Sükür var uenig i Erdogans politikk og forlot partiet.

Den tyrkiske fotballguden ga offentlig støtte til den omstridte imamen Fethullah Gülen, som i 2016 ble beskyldt for å så bak kuppforsøket mot Erdogan.

Sükür ble tiltalt for forbindelsene til Gülens bevegelse og måtte rømme til USA.

Hakan Sükür scoret etter 11 sekunder i VM-bronsefinalen mot Sør-Korea i 2002. Tyrkia vant VM-bronse og Sükür fikk hedersmedalje. Foto: Vincent Yu, AP

Jobber som taxisjåfør

Nasjonalhelten og hans familie lever i politisk eksil i Washington, der han over lengre perioder får politibeskyttelse og livnærer seg som taxisjåfør.

– Retten min til frihet, ytringsfriheten, retten til å jobbe og tjene penger i Tyrkia: Alt er tatt fra meg. Jeg har ikke råd til å beholde eiendommene mine, fordi leietagerne blir truet.

Sükür sier i intervjuet at han fortsatt elsker hjemlandet og flagget.

– Men jeg er imot feil politikk. En politikk som får oss til å distansere oss fra den vestlige verden.

En skal være forsiktig med å sammenligne historier og skjebner, de er alle forskjellige.

Men at det er et røffere klima rundt tyrkiske fotballspillere enn norske?

Svaret på det er nok ja.

Kilder: Fanatik, Aftenposten arkiv, ZDF, The Guardian